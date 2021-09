Die Stärkste kommt aus Aichach

Die 19-jährige Rebeca Quaresma Rabelo sichert sich bei deutschen Meisterschaften den Titel im Kraftdreikampf der Junioren. Nur haarscharf schrammt sie dabei an Rekorden vorbei

Am Wochenende fand die deutsche Meisterschaft der Jugend und Junioren im fränkischen Rottendorf bei Würzburg statt. Die Kraftsportelite im Nachwuchsbereich wurde aufgefordert, sich in drei Kategorien (Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben) zu messen. Rebeca Dolores Quaresma Rabelo, eine 19 Jahre alte angehende Krankenpflegerin und Fitnesstrainerin aus Aichach, trat nach erfolgreicher Qualifikation für den Traditionskraftsportklub Stemmclub Bavaria 20 Landshut an. „Ihre Unerfahrenheit ist Fluch und Segen“, sagt ihr Trainer Florian Sauerer, der selbst viele Titel holte.

Dass Quaresma schon im zweiten Wettkampf den höchsten Titel erkämpfen würde, zeichnete sich Beginn nicht ab. Den ersten Versuch in der Kniebeuge bewerteten alle Kampfrichter wegen eines technischen Fehlers als ungültig. Den zweiten Versuch allerdings meisterte sie mit der Anfangslast von 160 Kilogramm (kg) einwandfrei. Die Steigerung auf 182,5 kg hätte nicht nur eine neue persönliche Bestleistung bedeutet, sondern auch einen neuen deutschen Rekord in der Altersklasse – doch dieser Versuch wurde ebenfalls mit 2:1 als ungültig bewertet.

Das Bankdrücken verlief reibungslos: Nach dem Startversuch von 65 kg drückte Quaresma auch die 75 kg gültig. Lediglich der letzte Versuch mit 80kg war zu schwer. Beim Kreuzheben ging es noch mal zur Sache. Nach 150 und 160 kg ging es im dritten Versuch um einen weiteren deutschen Rekord und sogar um die Berufung in die Nationalmannschaft. Die Kadernorm gibt eine Leistung von 405 kg als Grundlage vor – mit einem erfolgreichen Versuch von 170 kg hätte diese erfüllt werden könnten. Die Last bewegte sich zügig nach oben, doch dann kam es erneut zu einem Technikfehler. Der Versuch wurde folgerichtig als ungültig bewertet. Trotzdem wurde Quaresma mit insgesamt 395 kg Deutsche Meisterin im Kraftdreikampf der Jugend und Junioren. „Ich freue mich schon sehr auf neue Wettkämpfe, um mich erneut mit anderen Kraftsportlerinnen messen zu können“, sagte Quaresma im Anschluss.(AZ)