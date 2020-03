16:45 Uhr

Kreis-Vereine lehnen Flex-Modell ab

In Gundelsdorf lehnen die Vertreter der unterklassigen Vereine das sogenannte Flex-Modell ab. Worum es geht und warum die heimischen Fußballer dagegen sind.

Von Sebastian Richly

Fußballer sind sich selten einig, doch in diesem Fall schon. Die Vereine aus Aichach-Friedberg und dem Neuburger Raum trafen sich auf Einladung der Kreisvorsitzenden Carola Haertel und Günther Behr, Spielleiter für die Klassen im Osten von Augsburg, im Sportheim des FC Gundelsdorf. Die beiden stellten das sogenannte Flex-Modell vor. Mit dem Modell, das das Antreten mit einer flexiblen Anzahl von Spielern möglich macht, sollen Spielausfälle aufgrund von zu geringer Mannschaftsstärke verhindert werden.

Hierbei haben die Vereine die Möglichkeit, ihr Team als 9er-Mannschaft zu melden. Diese Mannschaften besitzen kein Aufstiegsrecht, im Gegenzug werden die Partien gegen diese Teams mit 9-gegen-9 ausgetragen. Die restlichen Teams spielen wie bisher mit elf Feldspielern gegeneinander, wobei die Kontrahenten jeweils selbst rechtzeitig vor einer Begegnung ausmachen können, ob mit neun oder elf Mann gespielt wird. Das Team, welches die Anzahl der Spieler ändern möchte, steht in der Pflicht, Gegner und Spielleiter zu benachrichtigen. Bei 9-gegen-9 wird die Spielzeit auf zwei mal 40 Minuten verkürzt. Carola Haertel: „Das Spielfeld kann verkürzt werden, wobei das immer mit den Möglichkeiten des Heimteams zusammenhängt.“

Flex-Modell findet nur bei wenigen Vereinen gefallen

Seit dieser Saison wird das Flex-Modell in den B-Klassen und Reserveligen im Kreis Donau angewendet und kommt laut Günther Behr dort „super“ an. „Die Idee kam aus den Vereinen, weil immer mehr Teams Probleme hatten, elf Spieler zusammen zu bekommen. Es geht darum, den Spielbetrieb aufrecht zu halten“, so Behr. In Gundelsdorf fand der Vorschlag wenig Anklang. In allen drei möglichen Klassen (B-Klasse Aichach, B-Klasse Aichach-Neuburg und A-Klasse Aichach Reserven) wurde das Modell von der Mehrheit der Vereine abgelehnt – zumindest von denen, die nach Gundelsdorf gekommen waren. 18 Vereinsvertreter von eingeladenen 36 Mannschaften diskutierten – am Ende fand das Modell nur drei Befürworter. Darunter war Rehlings Abteilungsleiter Manuel Rauscher, dessen Zweite in der vergangenen Spielzeit aufgrund von zu wenig Spielern abgemeldet wurde. Erasmus Großmann, Vorsitzender des SC Oberbernbach, argumentierte gegen das Modell: „Das würde vielleicht in reinen Reserveligen Sinn machen, aber gerade ambitionierte Jugendspieler, die es auf Anhieb nicht in die Erste schaffen, haben keine Lust 9-gegen-9 zu spielen.“

Ebenfalls vor Ort war der neue Schiedsrichter-Obmann der Gruppe Ostschwaben, Stefan Raube. Er berichtete, dass beim aktuellen Neulingskurs lediglich sechs Schiedsrichter dabei sind. Deshalb wird die Gruppe im September nochmals einen Kurs für Schiedsrichteranwärter anbieten: „Ohne Schiedsrichter geht es nicht, also fragt bitte im Verein nach, ob es Interessenten gibt.“

