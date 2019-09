vor 18 Min.

Kreisliga-Topspiel: Pöttmes will Aichach stoppen

Als die Kreisligisten Aichach (weiße Trikots) und Pöttmes vor einem Jahr in Aichach aufeinandertrafen, siegte Aichach mit 2:1. Am Ende landeten beide Mannschaften im Tabellenmittelfeld. Am Mittwoch reist Aichach um Top-Torjäger Marcus Wehren (rechts) als Spitzenreiter zum ebenfalls torgefährlichen Tabellenzweiten.

Der Tabellenzweite der Kreisliga Ost empfängt am Mittwoch den Tabellenführer. Welcher Torjäger jubelt: Aichachs Marcus Wehren oder der Pöttmeser Simon Fischer?

Von Daniel Flemm

Zell, Pöttmes, Aichach und Rinnenthal – die Favoritenliste auf den Bezirksligaaufstieg sah vor der Saison bei den meisten Fußballtrainern der Kreisliga Ost ähnlich aus. Spätestens seit dem vergangenen Wochenende ist klar: Aus dem Quartett ist ein Trio geworden, Rinnenthal dürfte nach dem 1:7 gegen Aichach erst einmal raus sein aus dem Rennen um die Spitzenplätze. Es war nicht der erste Kantersieg der Aichacher in der noch jungen Spielzeit – und auch Pöttmes, das den BCA am Mittwoch (Anpfiff 17.45 Uhr) zum Spitzenduell bittet, hat treffsichere Stürmer.

Die Artes-Elf geht mit der Empfehlung von zehn Toren aus dem Toto-Pokalspiel gegen Bezirksligist Friedberg vergangene Woche in die Partie. „Den Sieg im Pokal darf man nicht zu hoch hängen“, widerspricht Johannes Brandner, Abteilungsleiter des TSV, denen, die Pöttmes aufgrund des Sieges schon im Oberhaus sehen. „Friedbergs Team bestand zu 80 Prozent aus Spielern der Reserve. Aber natürlich läuft es für uns im Moment gut.“ Der Tabellenzweite wartet bislang mit einer makellosen Bilanz auf. Sowohl im Toto-Pokal als auch in der Liga hat der TSV jedes Spiel gewonnen und muss momentan nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses Aichach den Platz an der Sonne überlassen. Im direkten Duell wird einer der beiden Musterschüler nun die ersten Punkte abgeben müssen. Brandner sieht sein Team gut gerüstet. „Natürlich sind nach vorne beide Mannschaften überragend, deswegen wird es ein offensives Spiel“, sagt der Verantwortliche. „Uns zeichnen im Moment aber auch die Geschlossenheit und der gesunde Konkurrenzkampf im Team aus.“

Simon Fischer sticht bei Pöttmes heraus

Ein Spieler, der aus der guten Pöttmeser Mannschaft heraussticht, ist Simon Fischer. Der frühere Hollenbacher, der über die Stationen Pipinsried, Aindling und Rain nach Pöttmes kam, ist verletzungsfrei und scheint nach mageren Jahren seinen Torriecher wieder gefunden zu haben. Mit seinen sechs Treffern führt der Stürmer die interne Torschützenliste an.

Aichachs Marcus Wehren hat bereits zwölf Treffer erzielt

Dass es im Ligavergleich aktuell trotzdem nur für den dritten Platz reicht, liegt auch an Aichachs Marcus Wehren, Fischers Kontrahent auf der anderen Seite. Der ehemalige Stätzlinger hat bereits die doppelte Zahl an Toren auf dem Konto: Angesichts seiner zwölf Treffer und fünf Vorlagen in vier Spielen vergisst man fast, dass die BCA-Offensive in Dominic Brunner (vier Tore) und Maximilian Schmuttermair (zwei Tore) zwei weitere Top-Stürmer bereithält.

Martin Brunner, der sportliche Leiter des Vereins, lobt den Goalgetter, hebt aber auch die Rolle der Mannschaft hervor: „Was Marcus Wehren hier abliefert, macht uns stolz. Er blüht aktuell auf, ist aggressiv und treffsicher. Dahinter steht aber vor allem eine geschlossene Teamleistung, die wir auch gegen Pöttmes wieder sehen wollen.“ Der Aichacher Verantwortliche verweist immer wieder darauf, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Trainerteam und Mannschaft funktioniert – eine Sache, die beim ehemaligen Bayernligisten lange nicht selbstverständlich war. Mit Markus Winkler und Sebastian Böhm zeigt sich der BCA gut eingestellt, steht sicher und hat mit 23 Treffern bereits jetzt knapp die Hälfte der letztjährigen Ausbeute eingefahren. Der sportliche und tabellarische Höhenflug lockt mittlerweile sogar wieder verloren geglaubte Anhänger in den Aichacher Sportpark, wie Brunner mit einem Augenzwinkern erzählt: „Da hast du auf einmal wieder sehr viele Freunde. Aber es ist eben ein gutes Gefühl für die Leute, deswegen kommen sie wieder eher.“

Auf Pöttmes folgt Griesbeckerzell

Zu viel Euphorie will Brunner aber nicht aufkommen lassen. „Wir müssen den Ball flach halten, denn nun kommen die englischen Wochen“, warnt er. Schon am Sonntag wartet gegen Griesbeckerzell die nächste Prüfung auf den BCA und damit auch eine weitere Möglichkeit, einen Mitbewerber auf Distanz zu halten. Siegt Aichach gegen Pöttmes und Zell, ist der Club der heißeste Anwärter auf den Aufstieg – Euphorie hin oder her.

