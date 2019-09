vor 4 Min.

Kreisliga-Topspiel: Simon Fischer lässt Pöttmes jubeln

Er hatte am Mittwochabend allen Grund zum Strahlen: Simon Fischer erzielte beim 5:3-Heimsieg des TSV Pöttmes gegen den BC Aichach vier Treffer. Damit stellte er auch BCA-Top-Torjäger Marcus Wehren in den Schatten, der zweimal traf. Pöttmes ist jetzt Tabellenführer der Kreisliga Ost vor Aichach und Griesbeckerzell.

Der TSV besiegt im Spitzenspiel der Kreisliga Ost den BC Aichach 5:3. Beide Teams zeigen tollen Fußball und streben in die Bezirksliga. Fischer trifft viermal.

Von Johann Eibl

Er hat schon so manches Tief erlebt. Doch in diesen Wochen befindet sich Simon Fischer ganz einfach in der Form seines Lebens. Am Mittwochabend beim Spitzenspiel des TSV Pöttmes gegen den BC Aichach erwischte der Torjäger einen wahren Sahnetag. Beim 5:3-Sieg der Hausherren erzielte er nicht weniger als vier Treffer.

Es war ein richtig toller Abend. 350 Zuschauer sorgten nicht nur für eine voll besetzte Tribüne. Dazu kamen acht Treffer von zwei Teams, die man sich durchaus auch eine Klasse höher vorstellen könnte. Es ist in der Tat nicht auszuschließen, dass sie im kommenden Sommer wieder der Bezirksliga angehören werden. Erfreulich war zudem, dass sie bis zum Schluss hohen Tempofußball mit viel Mut zum Risiko zeigten. Das ist genau die Spielweise, die von den Besuchern geschätzt wird.

Aichach wurde eiskalt erwischt

Wie lange braucht eine Mannschaft, um mit 3:0 in Führung zu gehen? Nach 215 Sekunden war dem TSV Pöttmes am Mittwoch dieses Kunststück gelungen. Simon Fischer war zweimal erfolgreich in diesem Abschnitt und Haci Ay einmal. Nach einem Foul an Andy Tischer verwertete Marcus Wehren den Freistoß aus 20 Metern. Und nach der Pause schloss Tobias Wehren eine Kombination über mehrere Station mit einem Direktschuss zum 3:2 ab. Spätestens jetzt zeigte sich, dass ein Blitzstart nicht unbedingt reichen muss gegen den bisherigen Spitzenreiter, der zum Auftakt kalt, nein eiskalt erwischt worden war.

Die Partie blieb hochdramatisch. Johannes Brandner stieß Marcus Wehren um, der per Elfmeter ausglich. Dann narrte Simon Fischer gleich mehrere Aichacher zum 4:3. Wie der Endstand hergestellt wurde, das war eine echte Augenweise und spricht für die neue Nummer eins der Kreisliga. Zoltan Szilvasi setzte mit einem weiten Ball Ay ein, dessen Flanke schloss Simon Fischer ganz einfach perfekt ab.

Wellenbad der Gefühle für den Pöttmeser Coach

Von einem Wellenbad der Gefühle sprach TSV-Coach Roman Artes. Das Hin und Her in diesem Duell beschrieb er so: „Wir haben immer an uns geglaubt, das ist das Allerwichtigste.“ Dann übte er ein wenig Kritik an seinem Verhalten: „Wir haben einen Tick zu spät auf die Umstellungen der Aichacher reagiert.“ Sebastian Böhm, der BCA-Trainer, wollte seinem Team keine große Vorwürfe machen: „Das ist für uns ein Lernprozess, ich sehe das nicht so schlimm.“

TSV Pöttmes Boysaner, Lukic, Brodowski, Brandner (76. Bahlmann), Baum, Ziegler (85. Ay), Szilvasi, Geanta (85. Simon Fischer), Korenik, Ay (60. Keil), Simon Fischer (79. Fakic).

BC Aichach Helfer, Winkler, Leon Fischer (56. Brunner), Hopfensitz, Gajic (75. Brand), Tischner, Rettenberger (81. Leon Fischer), Köprücü (30. Mendes), Broo, Tobias Wehren, Marcus Wehren.

Tore 1:0 Simon Fischer (2.), 2:0 Simon Fischer (3.), 3:0 Ay (5.), 3:1 Marcus Wehren (22.), 3:2 Tobias Wehren (50.), 3:3 Marcus Wehren (Foulelfmeter/54.), 4:3 Simon Fischer (63.), 5:3 Simon Fischer (88.) Schiedsrichter Oberhauser (Kühbach) Zuschauer 350.

Themen Folgen