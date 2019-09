vor 20 Min.

Kreispokal-Achtelfinale: Mühlhausen empfängt Titelverteidiger Täfertingen

Der Pokalschreck aus Mühlhausen peilt gegen Täfertingen die nächste Sensation an. Warum sich die Teams trotz unterschiedlicher Ligen ganz gut kennen.

Dass der TSV Mühlhausen nun schon wieder eine Englische Woche vor der Brust hat, hätte beim A-Klassisten vor der Saison keiner für möglich gehalten. Dennoch sieht Trainer Philipp Pistauer das Erreichen des Achtelfinals nicht als Zufall an: „Es ist im Pokal einiges möglich, wenn man das annimmt. Natürlich hat uns der ein oder andere unterschätzt, aber wir haben auch sehr gut gespielt.“

Was im Pokal alles möglich ist, hat der Gegner am Mittwochabend (Anpfiff 18.30 Uhr), der TSV Täfertingen in der vergangenen Saison bewiesen. Der damalige Kreisklassist holte sich den Kreistitel und wurde mit einem Spiel gegen den Regionalligisten FC Memmingen belohnt. Pistauer: „Natürlich können wir uns Täfertingen zum Vorbild nehmen.“ Nach dem TSV Merching (Kreisklasse), TSV Aindling (Bezirksliga) und SV Thierhaupten (Kreisliga) wäre Täfertingen (ebenfalls Kreisliga) der vierte höherklassige Klub, der Mühlhausen zum Opfer fallen würde.

Den Gegner kennt der Außenseiter ganz gut, in der Vorbereitung trafen die Teams in einem Testspiel aufeinander. Das gewann Täfertingen mit 4:0. „Wir spielen gegen den Titelverteidiger, der zwei Ligen höher spielt. Klar sind wir Außenseiter. Aber wir wollen wie in den Runden zu vor uns achtbar aus der Affäre ziehen und vielleicht ist ja wieder eine Überraschung drin“, hofft Pistauer auf eine Fortsetzung des Mühlhausener Pokaltraums. „Damit kann man natürlich nicht rechnen, aber wir haben Gefallen daran gefunden. Wir haben die Möglichkeit, auch nächstes Jahr noch dabei zu sein. Das wäre ein toller Erfolg.“

Toto-Pokal: Pöttmes ist in Joshofen Favorit

Dennoch bremst der 40-Jährige die Erwartungen ein wenig: „Wir haben derzeit einige verletzte Spieler, zum Glück aber auch einen großen Kader, um das zu kompensieren.“ Traurig ist Pistauer deshalb nicht, dass seine Jungs nach dem Pokalspiel erst einmal rund anderthalb Wochen keine Partie bestreiten müssen. Am Wochenende ist der TSV in der A-Klasse Ost spielfrei. Pistauer: „Das kommt zu einem guten Zeitpunkt, weil wir für einen A-Klassisten schon verdammt viele Spiele auf dem Buckel haben. Da können die Jungs etwas verschnaufen und etwas auf dem Augsburger Plärrer feiern gehen.“

Feiern will auch der TSV Pöttmes, der zeitgleich bei der SpVgg Joshofen-Bergheim ran muss. Gegen den Neuburger Kreisklassisten ist der ambitionierte Kreisligist in der Favoritenrolle. Vorsicht ist aber geboten, immerhin schaltete Joshofen den Kreisligaaufsteiger TSG Untermaxfeld in der dritten Runde mit 3:0 aus. Pöttmes hatte beim 8:0 in Steingriff aber ebenfalls keine Mühe. (sry-)

