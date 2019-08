00:03 Uhr

Kreiter Männer jubeln

EC-Quintett feiert Rückkehr in die Bayernliga. Auch Frauenteams sind mit der Sommersaison zufrieden

Bei den Kreismeisterschaften feierten die Stockschützen des EC Haslangkreit gleich mehrere Erfolge.

Den größten Erfolg feierte das erste Herrenteam in Buchloe. Nach dem Abstieg aus der Bayernliga war das erklärte Ziel, der sofortige Wiederaufstieg. Michael Grund, Wolfgang Obermair, Erwin Dunau, Andreas Arzberger und Andreas Arzberger senior erspielten sich mit konstanten Leistungen Platz eins nach der Vorrunde. Die Rückrunde, ebenfalls in Buchloe ausgetragen, begann ebenfalls vielversprechend. Nach mehreren Siegen in Serie, musste eine unnötige Niederlage gegen das Team aus Schondorf hingenommen werden. Nichtsdestotrotz, die Siegesserie setzte sich aufgrund einer guten Mannschaftsleistung fort. Am Ende dieses Wettkampftages standen nur zwei Niederlagen zu Buche. Mit zehn Punkten Vorsprung gelang dem EC Haslangkreit der sofortige Wiederaufstieg in die Bayernliga Süd. In der Landesliga West verpasste die zweite Mannschaft den Aufstieg. Nach der Vorrunde lagen Leonhard Seitz, Tobias Seitz, Michael und Josef Kneißl noch auf Platz drei. Am Ende reichte es aber nur zu Rang sechs. Nur zwei Punkte fehlten für den Aufstieg in die Oberliga. Die Dritte mit Patrick Fröhlich, Mario Fröhlich, Christian Bscheider und Hermann Erbe belegte in der Bezirksoberliga A2 Platz zwölf. Die Rückrunde, bei der Josef Arzberger für Christian Bscheider antrat, verlief ähnlich zufriedenstellend – Platz zehn. In der Bezirksoberliga A1 zeigte das vierte Team mit den Spielern Sebastian Reichhold, Josef Bscheider jun. Michael Seitz und Johann Einmüller in der Vorrunde eine ansprechende Leistung, fiel nach der Rückrunde aber noch auf Platz acht zurück.

Die Kreiterinnen traten in der Stockschützenhalle in Hallbergmoos zu ihrer diesjährigen Meisterschaftsrunde in der Bayernliga Süd an. In der Vorrunde zeigte das EC-Quintett um Lisa Bscheider, Anna Seitz, Sonnja Pehmer, Elisabeth Arzberger und Veronika Einmüller eine gute Leistung und belegten nach einem spannenden Wettkampftag mit 17:11 Punkten den fünften Tabellenplatz. Die Rückrunde begann ernüchternd. Nach mehreren Niederlagen rutschte man weit ab in den Tabellenkeller. Durch eine Leistungssteigerung schoben sich die Haslangkreiter Frauen noch auf den achten Platz vor. (aar)

