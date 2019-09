vor 19 Min.

Kreiter Männer verteidigen Titel

Quartett setzt sich nach Verlängerung gegen Kühbach durch. Gruppen für Kreismeisterschaft 2020 stehen fest

Im Finale zur Landkreismeisterschaft im Stockschießen war eine Verlängerung in der Stockschützenhalle in Kühbach nötig. In zwei Zusatzkehren konnte sich der Vorjahressieger, der EC Haslangkreit, durchsetzen.

Aus der Vorrunde hatten sich die Stockschützen vom EC Haslangkreit, TSV Kühbach, TSV Dasing, SV Ottmaring, EC Friedberg, SV Unterbernbach, BC Aichach und der DJK Willprechtszell als Ausrichter für dieses Turnier qualifiziert. Aus der Doppelrunde setzten sich in der Gruppe Rot die Mannschaften EC Haslangkreit und SV Unterbernbach durch. In der Gruppe Grün musste neben dem verlustpunktfreien Stockschützen des TSV Kühbach die Stocknote entscheiden. So hatten die DJK Willprechtszell, der TSV Dasing und der BC Aichach jeweils 4:8 Punkte erzielt. Mit der Stocknote von 0,939 hatte Willprechtszell die Nase vorne.

In den Halbfinalspielen setzten sich Kühbach gegen Unterbernbach und Haslangkreit durch. Für Haslangkreit mit Andreas Arzberger sen. und Andreas Arzberger jun. sowie Wolfgang Obermeier und Michael Grund ging es um die Titelverteidigung. Für Kühbach zogen Daniel Braunmüller, Wilhelm Westermeier, Manfred Schrittenlocher und Johann Asific ins Finale ein. Nach sechs Kehren stand es schließlich 11:11.(AN)

Die Gruppen 2020

Gruppe A EC Friedberg, SC Eurasburg, TSV Aindling, SV Unterbernbach, TSV Sielenbach. Gruppe B TSV Schiltberg, TSV Dasing, EC Haslangkreit, SV Ottmaring, BC Adelzhausen. Gruppe C DJK Willprechtszell, BC Aichach, FC Affing, AS Griesbeckerzell, WF Klingen. Gruppe D SV Mering, SWV Inchenhofen, SG Mauerbach, SV Unterschneitbach, TSV Kühbach

Themen folgen