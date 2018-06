00:07 Uhr

Kreiter Mixed holt Kreispokal Lokalsport

Auch sonst spielt der EC Haslangkreit stark auf

Gut in Form sind die Stockschützen des EC Haslangkreit. Gleich bei mehreren Turnieren waren die Sportler erfolgreich.

Beim Mixed Turnier in Sandizell holten sich Lisa Bscheider, Sonja Pehmer, Michael Grund und Sebastian Reichhold mit nur einer Niederlage vor dem TSV Kühbach souverän den Turniersieg. Jeweils einen guten dritten Platz belegte das Herrenteam mit den Schützen Erwin Dunau, Leonhard Seitz, Johann Einmüller und Andreas Arzberger sowie das Mixed-Team mit den Spielern Anna Seitz, Lisa Bscheider Michael Grund und Andreas Arzberger junior beim eigenen Jubiläumsturnier.

In der Juniorenklasse U23 der Kreismeisterschaft belegte Anna Seitz Platz drei, Sonja Pehmer wurde Zweite, in der Frauenklasse kam Pehmer auf Rang drei. Bei den Herren erreichte Michael Grund mit 146 Punkten den dritten Platz. In der Mannschaftswertung siegten die Kreiter Spieler vor dem TSV Kühbach. In Gachenbach beim Spergelturnier holten sich Josef Bscheider jun., Michael Seitz, Tobias Seitz und Andreas Arzberger sen. hinter dem TSV Kühbach einen guten zweiten Tabellenplatz. Beim Bezirkszielwettbewerb belegte Anna Seitz den zweiten Platz, Sonja Pehmer wurde Dritte. Beim Autenrieder Cup des SSV Höchstädt mussten Sonja Pehmer, Lisa Bscheider, Josef Bscheider jun. und Andreas Arzberger jun. mit dem vierten Platz vorliebnehmen.

In Inchenhofen belegten Michael Seitz, Erwin Dunau, Leonhard Seitz und Sebastian Reichhold punktgleich mit nur zwei Minuspunkten hinter dem SV Karlshuld den zweiten Platz. Das Turnier des SV Unterbernbach verlief für die Kreiter Schützen Michael Seitz, Leonhard Seitz, Tobias Seitz und Michael Grund nach Wunsch. Am Ende stand der Turniersieg. Beim Kreispokal der Mixed-Teams überzeugte das Quartett mit Lisa Bscheider, Anna Seitz, Michael Grund und Andreas Arzberger jun. in den Gruppenspielen und belegte vor dem TSV Kühbach und der Mannschaft des TSV Dasing den ersten Platz.

Im Entscheidungsspiel gegen den SV Untermeitingen ließen sie nichts mehr anbrennen und holten sich so souverän mit 25:9 den Kreispokal in Kühbach, was die Qualifikation für den Bezirkspokal bedeutete. (aar)

