Kühbach gerät tiefer unten rein

Kühbachs Konstantin Dafelmair (links) versucht hier, Oberbernbachs Tim Sponer den Ball abzunehmen. Am Ende siegt der SCO mit 3:1, wodurch der TSV tiefer in den Keller rutscht.

Der TSV ist nach dem 1:3 gegen Oberbernbach jetzt seit neun Partien ohne Sieg. Klingen setzt nächstes Ausrufezeichen. Dasing baut seinen Vorsprung an der Spitze aus.

Von Reinhold Rummel

Viel los war am 17. Spieltag in der Kreisklasse Aichach. Der TSV Dasing vergrößerte seinen Vorsprung an der Spitze, während im Tabellenkeller Klingen mit dem zweiten Dreier immer näher rückt.

Mühlried – TSV Friedberg 2:2

Tore 1:0 Rechenauer (22.), 2:0 Jocham (66.), 2:1 Winter (84.), 2:2 Pfeifer (86.) Zuschauer 60.

TSV Dasing – FC Affing II 2:0

Die Schmid-Elf verteidigte die Tabellenspitze mit einem 2:0-Heimerfolg gegen die zweite Garnitur des FC Affing. Tobias Jedlicka narrte drei Affinger auf der linken Außenbahn. Den Rückpass jagte Marco Ruppenstein genau neben den rechten Torpfosten. Youngster David Schmid, der seinen 19. Geburtstag feierte, führte im Dasinger Mittelfeld Regie. Jonathan Rettig überlief die Affinger Abwehr, und seinen Querpass drückte Spielführer Jörg Marquart zum verdienten 2:0-Endstand über die Torlinie. TSV-Coach Jürgen Schmid: „Affing hat es uns sehr schwer gemacht, aber wir haben auf unsere Chancen gewartet und zwei herrliche Treffer erzielt.“

Tore 1:0 Ruppenstein (28.), 2:0 Marquart (54.) Zuschauer 90.

DJKGebenhofen – SV Ried 2:1

Weniger mit dem Gegner als mit den holprigen Platzverhältnissen hatte der SV Ried zu kämpfen. „Das waren schon kuriose Tore“, berichtete DJK-Pressesprecher Sigi Haas. Beim Führungstreffer durch Florian Winkler nahm der Ball eine völlig andere Fluglinie, als er kurz vor Torhüter Martin Hacker aufsprang. Auch beim zweiten Treffer der Heimelf war der Platz nicht schuldlos. Simon Schwarzfischer versprang der Ball beim Aufbau an der Mittellinie. Raphael Pavle war der Nutznießer, der auf 2:0 erhöhte. Ried kam in der 64. Minute zum Anschlusstreffer. Pascal Lakomiak wurde von der linken Außenbahn bedient und traf aus zwölf Metern. Die Koch-Elf setzte nun alles auf eine Karte. Dadurch hatte Gebenhofen Kontermöglichkeiten, aber Winkler, Moritz Piller und Philip Bachmeir ließen sie ungenutzt.

Tore 1:0 Winkler (4.), 2:0 Pavle (40.), 2:1 Lakomiak (64.) Zuschauer 80.

DJK Stotzard – Gundelsdorf 0:4

„Der frühe Rückstand hat unsere Mannschaft total verunsichert“, versuchte Hans-Peter März, Stotzards Fußballchef, die Heimpleite zu erklären. Nach vorne hatten die Hausherren nahezu nichts zustande gebracht: „Das war schon sehr bedenklich, wie wenig Gegenwehr wir im Heimderby abgeliefert haben.“ Vielleicht hätte das Spiel noch eine Wende erfahren, wäre Christian Braun nach einer Stunde der Anschlusstreffer geglückt. „Gundelsdorf hat völlig verdient die Punkte entführt“, so März. Mathias Engelhart traf bereits in der zweiten Minute mit einem Freistoß zur Gästeführung, die Fabian Forster unmittelbar vor dem Wechsel ausbaute. Andreas Kröpfle legte das 3:0 nach dem Wechsel nach und für den Endstand sorgte erneut Fabian Forster.

Tore 0:1 Engelhart (2.), 0:2 Forster (44.), 0:3 Kröpfle (58.), 0:4 Forster (77.) Zuschauer 70.

BC Aresing – Inchenhofen 2:2

Zweimal musste die Heimelf einen Rückstand wettmachen. „Das war schon stark, wie wir immer wieder zurückgekommen sind“, so Vize-Vorstand Albert Streicher. Inchenhofen war für ihn spielbestimmend: „Aber wir haben gut dagegengehalten.“ Gästespielertrainer Arthur Vogel erzielte nach einer Viertelstunde die Führung. Die glich Andreas Zeitlmair nach einem Flankenball von Sebastian Mayer aus. Wiederum Vogel knallte einen Freistoß zur erneuten Gästeführung ins Gehäuse. Im Gegenzug drückte Zeitlmair eine Flanke von Mathias Höß mit dem Kopf zum 2:2 ins Netz. Nach dem Wechsel musste BCA-Schlussmann Simon Irrenhauser zweimal zupacken, als Arthur Vogel weitere Freistöße abzog. Aresing hatte Pech, als Mario Müller die Latte traf und Zeitlmair am Pfosten scheiterte. Rot sah kurz vor dem Ende Thomas Mair, der gegen Höß zu hart einstieg.

Tore 0:1 Vogel (12.), 1:1 Zeitlmair (25.), 1:2 Vogel (35.), 2:2 Zeitlmair (42.) Rot Thomas Mair (89., TSV) Zuschauer 100.

Sielenbach – WF Klingen 1:3

Die Wanderfreunde legten nach ihrem Auftaktsieg in Sielenbach nach. Peter Rösele erzielte die Führung. Danach vergaben Obeser, Lechner und Baumgartner Ausgleichschancen. Als Fabian Altmann an der Eckfahne nachsetzte und den Ball in den Strafraum flankte, unterlief Simon-Johannes Wagner ein Eigentor. Peter Rösele erhöhte auf 3:0. Josef Baumgartner gelang nach einer Ecke der Ehrentreffer. Spielertrainer Lukas Meisetschläger sah kurz vor dem Ende wegen wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte.

Tore 0:1 Rösele (7.), 0:2 Wagner (52., Eigentor), 0:3 Rösele (63.), 1:3 Baumgartner (69.) Zuschauer 80.

Kühbach – Oberbernbach 1:3

Bis zur 69. Minute sah Pressesprecher Haberl die Heimelf im Derby gegen den Tabellendritten aus Oberbernbach auf Augenhöhe. Dann war die Abwehrreihe unsortiert, und Fadel Afoda gelang per Kopfball die Gästeführung, die wenig später Kevin List ausbaute. Kühbach kämpfte weiter mit großen Einsatz und verdiente sich drei Minuten vor dem Ende den Anschlusstreffer. Johannes Wenger drückte einen Eckball von Spielertrainer Cantürk ins Gästetor. Im Gegenzug traf Tim Sponer zum 3:1-Endstand.

Tore 0:1 Afoda (70.), 0:2 List (78.), 1:2 Wenger (87.), 1:3 Sponer (90.) Zuschauer 80.

