vor 18 Min.

Kühbach ist bereit

Brauereifest-Turnier beim TSV am Wochenende. Damenteams gefordert

Binnen acht Stunden waren die siebzehn Startplätze für das Brauereifestturnier der Kühbacher Stockschützen vergeben. „Das ist eine Resonanz, die im Stocksport sicherlich einmalig ist und zugleich auch den hohen Stellenwert des Traditionsturniers in der Szene unterstreicht“, zeigt sich TSV-Stockschützenchef Anton Stadlmair begeistert.

Wie schon in den Vorjahren, dürfen die Stocksportfans am Samstag ab 9 Uhr im Kühbacher Sportpark ein Turnier mit internationalem Flair erwarten, wenn Vereine aus Deutschland, Italien und Österreich aufeinandertreffen. Mit Gerabach, Penzing, Stuttgart, Moitzerlitz Regen und Peiting sind auch fünf Bundesligisten am Start, denen der Papierform nach auch die größten Siegchancen zuzurechnen sind. Wie sich Italienvertreter AEV Niederdorf und die beiden Austriateams aus Längenfeld und Breitenwang aus der Affäre ziehen werden, bleibt abzuwarten. Genauso interessant dürfte das Abschneiden der Lokalmatadore aus Kühbach, Haslangkreit und Gachenbach werden.

Letzte Tests vor Titelkämpfen am Wochenende absolvierten die beiden Ersten Mannschaften der Kühbacher Stockschützen. Während die Damen in Olching den fünfundsiebzigsten Bezirkspokaltitel für den TSV unter Dach und Fach brachten, überzeugten die Herren beim Turniersieg in Gachenbach. Mit furiosen 39:3 gegen den SV Erlbach/Pfaffenhofen starteten Regina Gilg, Veronika Filgertshofer, Lisa Seitz, Marianne Weigl und Helga Salvamoser ins Bezirkspokalfinale in Olching. Schon frühzeitig mussten Landsberied (6:18), Weilach (3:31), Schondorf (8:14), Eching (3:23), Penzing (5:25) und Füssen (0:30) die Segel streichen. Eng wurde es aber doch noch, als eine vermasselte letzte Kehre gegen Fuchstal eine 10:18-Niederlage bescherte und den Vorsprung auf Platz zwei auf einen Zähler zusammenschmelzen ließ. Erst ein 26:6-Erfolg in der Abschlusspartie gegen den TSV Wertingen stellte dann den Kühbacher Pokalerfolg sicher.

Zur Bundesligavorrunde muss die Erste Damenmannschaft des TSV am Sonntag in niederbayrischen Mitterskirchen antreten. Zur gleichen Zeit wird auch das Zweite Damenteam ins Meisterschaftsrennen in Hallbergmoos in der Bayernliga Süd einsteigen. (aira)

Themen Folgen