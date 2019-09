vor 60 Min.

Kühbach siegt zweimal

B-Jugend startet optimal in die Saison. Aichacher A-Jugend zeigt ein gutes Spiel. Pöttmeser B-Jugend beweist Moral

Die Jugendfußballer im Landkreis gingen jetzt wieder mit viel Einsatz und Leidenschaft zu Werke.

BC Aichach

Die A-Jugend des BC Aichach gewann ihr Heimspiel gegen den TSV Friedberg II klar mit 3:1. Die durchgehend aus jungem Jahrgang angetretene Elf des BCA zeigte in Hälfte eins ein sehr gutes Spiel. Eren Akin sowie Alket Nrecaj erzielten die Tore zum 2:0-Pausenstand. Kurz nach Wiederanpfiff traf Akin zum 3:0. Aichach schaltete dann einen Gang zurück, was Friedberg prompt mit dem 3:1-Anschlusstreffer bestrafte.

Gegen eine körperliche starke Mannschaft verlor die junge C-Jugend des BC Aichach gegen die SG Paar und Eisbachtal ihr erstes Spiel in der Kreisliga klar mit 0:6. Die fast nur aus jungem Jahrgang zusammengesetzte Aichacher Mannschaft muss sich erst noch an das körperlich robustere und schnellere Spiel gewöhnen. (AN)

D-Jugend TSV Merching – BC Aichach 4:1

Tor Tobi Göttler

TSV Dasing

D-Jugend SG Affing/Gebenh. – TSV 2:2

Tore Alxander Kölz, Barisa Madunic

E1-Jugend SV Mering – TSV 3:0

E1-Jugend TSV – SG Siel./Adelzh. 7:4

E2-Jugend SG Hollenbach/Inchenhofen/Oberbernbach – TSV 11:3

F1-Jugend TSV Friedberg – TSV 12:2

F2-Jugend SF Friedberg – TSV 4:4

Tore Vitalij Petrovykh (2), Theo Paschwitz (2) (r.r)

TSV Kühbach

Einen glänzenden Saisonstart feierte die neu formierte Kühbacher B-Jugend mit ihren beiden Trainern Jakob Streber und Rolf Schalk. Im ersten Punktspiel beim SV Thierhaupten setzten sich die Kühbacher souverän mit 5:1 durch. Von Beginn an ließen die Kühbacher Ball und Gegner laufen. Doch der Kühbacher Torwart Quirin Thumm musste in der Anfangsphase einen Elfmeter halten. Doch weder davon noch vom zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer ließ sich der TSV beirren. Die Torschützen waren Johannes Hofmann (2), Stefan Stöckl (2) und Nico Stichlmair. Zu Hause gegen die Wanderfreunde Klingen gab es einen 4:1-Sieg. Auch diesmal waren die Kühbacher überlegen, aber sie ließen in Hälfte eins beste Tormöglichkeiten aus. Nach der Kühbacher 2:0-Führung kamen die Gäste bei einem der wenigen Gegenangriffe zum Anschlusstreffer. Doch danach zogen die Kühbacher die Zügel an und siegten klar. Die Tore erzielten Johannes Hofmann, Stefan Stöckl, Julian Lapperger und Levent Öczitak. (möd)

TSV Pöttmes

Die B-Jugend des TSV Pöttmes startete mit einem 2:1-Sieg gegen die JFG Rain/Burgheim in die Saison. Dabei sah es lange nicht nach einem Sieg aus. So geriet man in einem ausgeglichenen Spiel Mitte der ersten Hälfte in Rückstand, der auch zur Pause noch Bestand hatte. Direkt nach Anpfiff zur Hälfte zwei gelang Louis Lustig der Ausgleich. Derselbe Spieler verwandelte nach rund einer Stunde einen Strafstoß und stellte die Weichen auf Sieg. Die Trainer Maxi Mitterhuber und Dominik Fischer lobten die tolle Moral ihrer Truppe. (prwe)

D1-Junioren TSV – SV Klingsmoos 10:0

Tore Mario Hiesener (4), Silas Brunner (2), Fabio Wegner (2), Alecsandru Bodolica, Vincent Laxhuber.

D2-Junioren TSV – VfL Ecknach 4:8

ToreLukas Stadler, Nico Mayer und Simon Riepold (2).

F2-Junioren TSV – FC Gerolsbach 6:0

ToreLeon Schafnitzel (3), Noah Grosser (2), Lorent Mulaj.

