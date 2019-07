vor 20 Min.

Kühbacher Herren II träumen vom Aufstieg

Drei Mannschaften des TSV spielen gute Vorrunden in der Bayernliga und in der Oberliga

Nach dem starken Rückrundenauftritt der ersten Mannschaft mit Platz fünf in der Zweiten Bundesliga, mussten jetzt die nächsten drei Kühbacher Herrenmannschaften bei ihren Meisterschaftsvorrunden ihre Karten auf den Tisch legen. Natürlich war das Vorrundendesaster der Ersten in den Köpfen des TSV-Lagers noch allgegenwärtig, sodass jeder im TSV-Lager gespannt diesen Auftritten entgegenfieberte. Anscheinend wollten die Kühbacher Spieler ihren Fans diesmal eine ähnlich verkorkste Vorrunde ersparen, denn zielstrebig von Beginn an präsentierten sie sich in prächtiger Spiellaune. Mit den Plätzen zwei in der Bayernliga sowie zwei und sieben in der Oberliga schufen die TSVler vielversprechende Ausgangspositionen für die Rückrunde.

Die zweite Mannschaft mit Herbert Gaßmair, Willi Westermeier, Manfred und Herbert Schrittenlocher haderte in der Auftaktbegegnung der Bayernliga Süd gegen den SV Kay (14:16) noch mit dem tückischen Asphaltbelag in Unterhaching. Doch schon in der Folgepartie gewannen die Kühbacher Aktionen gerade im defensiven Bereich immer mehr an Sicherheit, wodurch gegen den Mitfavoriten Surheim ein überzeugender 14:8-Erfolg gelang. Es war vor allem die gelungene Abstimmung des Plattenmaterials zum Belag, die in der Anfangspartie noch Probleme bereitete. Mit der Materialsicherheit im Rücken untermauerten Schrittenlocher und Co. im anschließenden Lokalderby beim 12:8-Sieg gegen Gachenbach ihre aufsteigende Tendenz, und von dieser ließen sie sich nicht mehr abbringen. Nacheinander mussten jetzt Garching (14:6), Schrobenhausen 14:6), Lagerlechfeld (24:12), Irging-Simbach (13:9), Reicheneibach (22:7), Engelsberg (9:9) Unterhaching (17:3), Daglfing (35:3) und Manching (16:12) der Kühbacher Treffsicherheit Tribut zollen und ihre Zähler abgeben. Ärgerlich nur die beiden Niederlagen in der Schlussphase gegen Ismaning und Peiting. Hier verpasste man die Chance, sich noch klarer von den Verfolgern abzusetzen. Dennoch eine beeindruckende Vorstellung der Zweiten, die damit die Aufstiegstür zur 2. Bundesliga zumindest einen Spalt weit geöffnet hat.

Klassenerhalt lautete die Devise der dritten und vierten TSV-Mannschaft bei der Meisterschaft der Oberliga-West in Buchloe. Diesen Vorsatz schien zu Spielbeginn vor allem die Vierte mit Xaver Fendt, Stefan Bscheider, Paul Eberl, Frank Simmerbauer und Norbert Engels zu beherzigen, denn mit 4:0 Punkten erwischten sie einen Start nach Maß. Zwei deutliche Niederlagen gegen Gundelfingen und Augsburg sorgten aber schnell wieder für Ernüchterung in Kühbachs Reihen. Im Rhythmus von zwei Siegen und zwei Niederlagen ging es bis zur neunten Partie in der Tabelle rauf und runter. Erst ein 21:5 gegen Eching brachte die Kühbacher endgültig in die Erfolgsspur, die mit Erkheim (12:10), Rammingen (14:10), Fuchstal (14:12), Pähl (16:6) und Schondorf (15:11) bis zum Abpfiff nicht mehr verlassen wurde. Genau umgekehrt verlief der Start von Armin Hahn, Max Wörle, Daniel Braunmüller und Wolfgang Zimmermann in der Dritten. Ein Auftakt mit 0:6-Zählern konnte zwar mit doppelten Punktgewinnen gegen Augsburg, Donauwörth und Untermeitingen wieder ausgeglichen werden, doch es fehlten anschließend einfach die konstanten Aktionen, um erfolgreich weiter zu punkten. In diesem Wechselbad der Gefühle war letztlich auf Platz sieben Endstation. Mit den Plätzen zwei und sieben haben zumindest nach der Vorrunde beide Kühbacher Oberligisten ihr Plansoll erreicht, wobei im Rückkampf noch alles möglich ist.

Beim Volksfestturnier in Aichach belegte der TSV Kühbach in der Besetzung Hans Asific, Franz Krepold, Richard Koppold und Andreas Stadlmair Platz vier. Es siegte der BC Aichach. Beim Turnier in Klingen landete die TSV-Vertretung mit Franz Krepold, Andreas Stadlmair sowie Simone und Richard Koppold ebenfalls auf Rang vier. Turniersieger wurde die SG Sielenbach/Klingen. (aira)

