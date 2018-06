Kühbacher Männer mit Achtungserfolg

17:13 Uhr

TSV-Schützen holen 5:5 in Hauzenberg.

Obwohl die Bundesliga-Stockschützen des TSV Kühbach bereits abgestiegen sind, ließen sie sich beim abschließenden Gastspiel beim EC Hauzenberg nicht hängen. Nach tollem Kampf holten die Kühbacher immerhin ein 5:5 – insgesamt das dritte Unentschieden in dieser Bundesligasaison. Nichtsdestotrotz steht am Ende Platz vier in der Tabelle und somit der sofortige Wiederabstieg in die Bayernliga.

Rudolf Baumgartner, Luis Merkl, Karl Baumgartner und Thomas Götz stellten sich trotz der bislang enttäuschend verlaufenden Saison der Herausforderung. Die beiden Letztgenannten feierten ihre Bundesligapremiere und waren die Spieler Nummer neun und zehn, die in dieser Spielzeit bei Kühbach zum Einsatz kamen. Ohnehin fehlten Christian Breitschopf und Herbert Schrittenlocher aus privaten Gründen.

Für die Gastgeber ging es um Platz zwei in Gruppe C und damit den Einzug ins Viertelfinale. Der TSV war in Hauzenberg die bessere Mannschaft, belohnte sich aber wie so oft nicht. Zu viele Fehler sorgten nach dem Gewinn des ersten Spiels (13:9) für einen Rückstand (6:9, 8:14). Nach einem 11:11 im vierten Durchgang retten die Gäste durch ein fulminantes 25:7 immerhin einen Punkt. Zur Erinnerung: Beim Bundesligaauftakt unterlag der TSV noch mit 0:10. Trotz der enttäuschenden Saison wollen die Kühbacher möglichst bald in die Bundesliga zurückkehren. (AN)

