vor 21 Min.

Kühbacher Männer verspielen Aufstieg

Die beiden TSV-Teams zeigen ungewohnte Schwächen. Eine Mannschaft steigt sogar in die Bezirksoberliga ab

Eigentlich fuhren beide Kühbacher Bayernligamannschaften mit guten Erfolgsaussichten zur Rückrunde in die Arena nach Waldkraiburg. Doch was die Eisstockschützen beider TSV-Teams im zweitägigen Titelkampf dort ablieferten, war mehr als dürftig. „Dass wir an diesen beiden Spieltagen nicht mal annähernd unser Vorrundenniveau erreichen konnten, war schon erschreckend“, stellten die beiden Mannschaftsführer Rudi Baumgartner und Herbert Gaßmair ernüchternd fest.

Als Zweiter der Vorrunde gingen Rudi Baumgartner, Christian Breitschopf, Alexander Ivenz, Armin Hahn und Helmut Kirmeyer mit besten Aufstiegschancen in den Rückrundenwettkampf. Zunächst lief alles nach Plan. Zum Auftakt schickten sie Kolbermoor mit 22:14 von der Eisfläche. Doch schon die nächsten Partien gegen dem SV Unterneukirchen und den späteren Sieger TSV Schechen gaben den Kühbachern Rätsel auf. Von der hohen Treffsicherheit und dem gewohnten Punkten bei eigenem Nachschuss war plötzlich nichts mehr zu sehen. Gegen die Abstiegskandidaten Burgrain (12:8) und Haidhausen (18:8) gelangen nur mühsame „Arbeitssiege“. Nachdem auch danach mehr Zähler abgegeben als eingenommen wurden, fiel die Erste vor den abschließenden vier Bahnenspielen auf den zwölften Platz zurück. Zwei doppelte Punktgewinne gegen Reicheneibach und Sigmertshausen sowie zwei Niederlagen gegen Breitbrunn und Daglfing ließen keine bessere Platzierung mehr zu.

Auch die zweite TSV-Formation mit Herbert Gaßmair, Lorenz Meyer, Willi Westermair und Herbert Schrittenlocher hatte bei vier Punkten Rückstand auf Vorrundenspitzenreiter SV Unterneukirchen, noch gute Chancen im Aufstiegskampf. In der Eröffnungspartie zwang Kühbach Mitkonkurrent Breitbrunn mit 10:16 in die Knie. Aber dann der Bruch: Egal, ob die Gegner aus den vorderen oder aus den hinteren Reihen kamen, die TSVler bekamen kaum einen in Griff. Das Hauptmanko lag am indiskutablen Trefferbild. Nur Fischbachau , Sigmertshausen, Truchtlaching und Haslangkreit I lieferten ihre Punkte ab.

Auf dem 22. Rang und mitten im Abstiegsstrudel bestritten die Kühbacher ihre Bahnenspiele. Mit einem 18:8 gegen Burgrain erwischten sie zunächst wieder sicheres Gewässer, doch drei Niederlagen im Restprogramm besiegelten schließlich den endgültigen Abstieg und die Kühbacher Bayernligapleite.

Auf einem sicheren fünften Vorrundenplatz nahm Kühbach III in der Bezirksliga seine Rückrunde auf. Nach einem 6:2-Punktestart schienen Franz Krepold, Paul Eberl, Andreas und Manfred Stadlmair ihre Aufstiegsträume verwirklichen zu können, ehe Aichach (13:13) und Haspelmoor (16:18) ihnen einen Strich durch die Rechnung machten.

Eine abschließende erneute 6:2-Punkteserie erwies sich in der Endabrechnung aber als zu wenig, um nochmals um den Aufstieg eingreifen zu können. (aira)

