vor 20 Min.

Kühbacher Nachwuchs erfolgreich

Jakob Lechner und Victoria Himmer für Bezirksmeisterschaft qualifiziert

Elf Teilnehmer des TSV Kühbach waren beim Qualifikationsturnier für die Tischtennis-Bezirkseinzelmeisterschaft Schwaben Nord in Langweid am Start. Kein anderer Verein hatte bei einer Gesamtteilnehmerzahl von 65 mehr Kinder und Jugendliche im Einsatz.

Aber auch in Sachen Qualität standen die Youngster aus der Marktgemeinde in nichts nach, gingen doch jeweils zwei Siege im Einzel und im Doppel nach Kühbach. Jakob Lechner zeigte sich in der Altersklasse Jungen 13 von seiner besten Seite und zog ohne Satzverlust in die Endrunde, die im K.-o.-System gespielt wurde, ein. Auch in den Viertel- und Halbfinalmatches hatte er gegen seine Gegner aus Gersthofen und Adelsried keine größeren Probleme. Im Finale stand er dem hoch gehandelten Daniel Kühnel vom SV Adelsried gegenüber. Lechner ließ sich von der offensiven und dominanten Spielweise seines Gegners keineswegs beeindrucken, blieb in vielen sehenswerten und schnellen Ballwechseln cool und konterte Kühnel ein ums andere Mal aus. Lechner zeigte aber auch selbst gute Angriffskombinationen, sodass er verdient mit 3:1 Sätzen als Sieger vom Tisch ging. Doch damit nicht genug, zusammen mit seinem Mannschaftskollegen Samuel Bronner holte sich Lechner auch noch den Sieg im Doppel.

Bei den Mädchen in dieser Altersklasse wurde Julia Krepold Dritte. Einzelsieg Nummer zwei holte Victoria Himmer in der Altersklasse Mädchen 15. Auch hier feierte Himmer neben dem Einzelerfolg zusammen mit Krepold den Sieg im Doppel. In der Altersklasse Mädchen 18 holten Jasmin Welzel und Jenny Donth in der Doppelkonkurrenz den zweiten Platz.

Jakob Lechner und Victoria Himmer qualifizierten sich für die Jugend Bezirkseinzelmeisterschaft in zwei Wochen in Höchstädt. Celina Stadlmair und Clara Birzl sind aufgrund ihrer guten Leistungen bereits vorab qualifiziert. Somit ist der TSV Kühbach mit vier Teilnehmern auf Bezirksebene vertreten. (ttk)

