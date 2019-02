09.02.2019

Kühbacher Senioren schieben sich auf Platz drei Lokalsport

TSV-Mannschaft holt in Miesbach Bronze beim Ü60-Bayernpokal. Es wäre sogar noch mehr drin gewesen

Die Abwesenheit des Pokalverteidigers EC EBRA Aiterhofen hat der Vorjahreszweite EC Blau-Weiß March eiskalt genutzt und den Bayernpokal der Senioren Ü60 gewonnen. Das Quartett des TSV Kühbach holte Bronze und verpasste das Finale nur um Haaresbreite.

Der im Eisstadion Miesbach erkämpfte Triumph war für March nämlich zeitweise ein Tanz auf dem Feuer. In der Vorrundengruppe schwarz konnten sich die Bayerwalder bei 8:4-Punktgleichheit mit dem TSV Kühbach nur dank der besseren Stocknote von 1,333 zu 1,235 den Finaleinzug erspielen. Unterm Strich gaben fünf negative Stockpunkte – 84:63 gegenüber 84:68 – den Ausschlag. Und im aufregenden Finale gegen den SV Perlesreut behauptete sich die Moarschaft aus dem Landkreis Regen mit Glück und Geschick mit 15:13 Punkten.

Die Kühbacher Johann Asific, Karl Baumgartner, Georg Engel und Herbert Gaßmaier besiegten die Rottaler Siegfried Schmied, Franz Bauer, Siegfried Dickl und Ludwig Stütz vom SSV Nöham mit 18:12 im Spiel um Platz drei. Dem Gastgeber TEV Miesbach fehlte in der Gruppe rot ein Punkt zum Spiel um Bronze. Das Spiel um den fünften Platz gewannen die Lokalmatadoren aus Miesbach mit 15:3 klar gegen die Kreisauswahl Manching/Wackerstein. Laut BEV-Sportwart Dieter Reichart aus Bergen in Mittelfranken war es organisatorisch ein schwieriger Spieltag. Durch den starken Schneefall am vergangenen Sonntag konnten der EC Preying und SV Pocking nicht anreisen. Dadurch mussten kurzfristig die Spielpläne geändert werden. Außerdem sagte der EC-DJK Aigen am Inn am Donnerstag krankheitsbedingt ab.

Das gleiche Schicksal ereilte kurzfristig dem Rechenbüroleiter des Turniers, für den Markus Schnitzler von den Eisratz’n Schaftlach dem Wettbewerbsleiter Hans Höfl vom EC Schliersee zur Seite stand. (kamh, Foto: Ralf Lienert)

