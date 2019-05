05:30 Uhr

Kühbacher Turniertage: Wer holt den Jackpot?

Helmut Well von der gastgebenden Reit- und Turniergemeinschaft Holzburg (RuTG) gehörte vor zwei Jahren zu den Siegern bei den Kühbacher Turniertagen. Auf seiner Apfelschimmelstute Chirpy Wellness wies der erfahrene Reiter die größtenteils jüngere Konkurrenz in die Schranken.

Die Veranstalter auf Gut Sedlhof im Markt Kühbach freuen sich über 250 Nennungen. 2020 soll es eine Neuauflage des Turniers geben.

Von Johann Eibl

An den beiden vergangenen Wochenenden stand Gut Sedlbrunn in der Marktgemeinde Pöttmes im Zeichen der Pferde sowie der Reiterinnen und Reiter. Nun ist Gut Sedlhof in der Marktgemeinde Kühbach an der Reihe. Dort finden von Freitag bis Sonntag die Kühbacher Turniertage 2019 statt.

Als Veranstalter fungiert die Reit- und Turniergemeinschaft Holzburg (RuTG). Das breite Angebot an den drei Tagen spricht Einsteiger bei Tieren und Reitern ebenso an wie Fortgeschrittene.

Der Freitag ist der Dressur vorbehalten bis hin zur Klasse L. Am Samstag wie am Sonntag geht es in allen Prüfungen ums Springen. „Wir haben 250 Nennungen“, teilt Birgitta Lapperger mit, die Vorsitzende in der RuTG. „Das kann sich sehen lassen. Wir sind zufrieden.“ Sie ist sich darüber im Klaren, mit welch personellem Aufwand die Veranstaltung verbunden ist: „Da haben wir schon was zu tun. Das wissen wir.“

Gewinn wird unter dem Sieger und den Platzierten verteilt

An jedem der drei Tage ist das Programm umfangreich. Teilnehmer und Zuschauer, die keinen Eintritt zu zahlen haben, können sich in einem Zelt verköstigen. Dort werden warme und kalte Speisen angeboten. Eine ordentliche Zahl an Sponsoren – nicht weniger als 30 – werden mit ihren Beiträgen dafür sorgen, dass die Veranstalter nicht allein mit den Nenngeldern rechnen müssen.

Das Jackpotspringen am Samstag, 4. Mai, soll zum Höhepunkt der Veranstaltung in Großhausen werden. Hier zahlen die Teilnehmer in einen Jackpot ein. Dieser Modus hat zur Folge, dass das Preisgeld ansteigt. Der Gewinn wird dann unter dem Sieger und den Platzierten prozentual verteilt.

Im vergangenen Jahr fanden die Kühbacher Turniertage der RuTG nicht statt. Nun ist aber nach personellen Veränderungen im Verein fest geplant, dass sie wieder jedes Jahr über die Bühne gehen sollen und auf diese Weise zu einer Dauereinrichtung werden. Es ist auch diesmal wieder damit zu rechnen, dass wieder viele Sportler aus der Region ihr Können mit den Vierbeinern unter Beweis stellen wollen.

Der Turnierplatz befindet sich östlich der Straße von Aichach in Richtung nach Großhausen. Während der Veranstaltung gilt auf dieser Straße beidseitig ein absolutes Halteverbot. Parkplätze sind ausgewiesen.

