02.06.2018

Kühbacher sind Favorit Lokalsport

Stockschießen:Damen im Sportpark

Nachdem die Herren in den letzten Wochen das Kühbacher Stocksportgeschehen beherrschten, kommen nun die Damen zum Zug. Zunächst bestreitet aber die Herrenerste am Samstag ab 16 Uhr in Niederbayern ihr Abschlussspiel gegen den EC Hauzenberg. Obwohl die Kühbacher bereits als Absteiger feststehen, wollen die TSV-Akteure um Rudi Baumgartner doch für eine Überraschung sorgen.

Am Sonntag ab 9 Uhr greift dann die Damenerste in der Besetzung Veronika Filgertshofer, Franziska Schwertfirm, Lisa Seitz, Regina Gilg und Marianne Weigl in den Meisterschaftskampf ein. Vor heimischer Kulisse im Kühbacher Sportpark gehen sie als Mitfavorit der Bundesliga-Vorrunde an den Start. Als weitere Topkandidaten sind Mehring, Neunburg vorm Wald, Penzing und Außernzell anzusehen, wobei auch das restliche Teilnehmerfeld mit hochkarätigen Einzelschützen nicht zu unterschätzen ist.

Als Aufsteiger gibt Kühbachs zweite Damenmannschaft in Isma-ning am Sonntag ab 9 Uhr ihre Visitenkarte ab. Man darf gespannt sein wie sich Leni Simmerbauer, Helga Salvamoser, Heidi Trabelsi und Jessica Gamböck bei ihrer Landesliga-Premiere in der dritthöchsten Spielklasse schlagen werden. (aira)

