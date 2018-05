Kühbacherin beim Bundesfinale

00:04 Uhr

Tischtennis:Celina Stadlmair spielt stark auf

Nach ihrem ersten beziehungsweise dritten Platz beim schwäbischen Qualifikationsturnier durften Celina Stadlmair und Jonas Krepold vom TSV Kühbach zum Verbandsentscheid der Tischtennis-Minimeisterschaft nach Wackersdorf fahren.

112 Kinder unter zwölf Jahren aus ganz Bayern trafen sich dort und spielten in drei verschiedenen Altersklassen um den Einzug in das Bundesfinale, das Anfang Juni in Trier stattfindet. Trotz starker Leistung konnte Jonas Krepold in der Altersklasse 3 (Jahrgang 2009 und jünger) in der Vorrunde keinen Gegner bezwingen und schied somit aus. Celina Stadlmair gewann in der AK 2 (Jahrgang 2007/08) drei Spiele in der Vorrunde und wurde Gruppenzweite. Im Viertelfinale ließ sie ihrer Gegnerin aus Siegenburg keine Chance und besiegte sie mit 3:0. Im Halbfinale hatte sie es mit Juliane Hees (Chieming) zu tun. Nach nervösem Beginn lag sie bereits mit 0:2 im Rückstand. Dann besann sie sich auf ihre technischen Fähigkeiten und überzeugte mit starkem Konterspiel und kämpfte ihre Kontrahentin im fünften Satz mit 11:8 nieder. Im hart umkämpften Finale unterlag sie Hannah Jaeger (Kleinwalsertal) mit 1:3. Somit erreichte das Kühbacher Nachwuchstalent das Bundesfinale. (AN)

