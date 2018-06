Kühbacherinnen dominieren Bundesliga

vor 17 Min.

TSV-Frauen sind auf den heimischen Bahnen bei der Bundesliga-Vorrunde kaum zu schlagen und führen die Tabelle an. Die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft ist so gut wie sicher.

Von Anton Stadlmair

Nach dem sich am Vorabend die Männer mit einem respektablen 5:5-Unentschieden in Hauzenberg aus der Bundesliga verabschiedet hatten, waren am Sonntag die beiden Kühbacher Damenteams im Kampf um Meisterschaftspunkte gefordert. Dabei sorgten sie mit den ersten Platz in der Bundesliga und den vierten Platz in der Landesliga für glänzende Aus-gangspositionen bei ihren Rückrunden am 24. Juni in Pleinting und Ismaning.

Wenn auch die Erste Mannschaft um Franziska Schwertfirm, Veronika Filgertshofer, Lisa Seitz, Regina Gilg und Marianne Weigl ihren Bundesligaauftakt auf eigenem Terrain erfolgreich gestalten konnte, so war zu diesem Zeitpunkt von einer spielerischen Linie nur wenig zu sehen. Vor allem in den ersten drei Spielen gegen Wörth (18:10), Neustift (16:10) und Hartpenning (14:12) blieb vieles Stückwerk. Ein überzeugender 21:3-Erfolg gegen Angstgegner Rosenheim sorgte schließlich für den Umschwung. Jetzt passten auch die Schüsse aus der zweiten Reihe, die die Gegnerschaft zermürbten und ihen die Grenzen aufzeigte. Dies musste auch Mitfavorit Penzing anerkennen, der mit 6:16 unterlag.

Zwar folgte eine unerwartet klare 7:23-Niederlage gegen Peiting, doch diese Klatsche kompensierten die Kühbacherinnen postwendend. Ausgerechnet der ewige Widersacher SV Mehring bekam den Frust zu spüren und unterlag hoch mit 3:17. Mit doppelten Punktgewinnen endeten die nächsten Partien gegen Ottenzell (32:0), Mitterskirchen (19:11) und Außernzell (13:11). Zu einer denkwürdigen Partie avancierte dann das elfte Spiel gegen den Vorletzten SV Steinhöring. Chancenlos musste der TSV mit 5:22 den Oberbayern die Zähler überlassen. Aber auch hier behielten Filgertshofer und Co. anschließend wieder die Nerven und setzten in den Spitzenspielen gegen Neunburg vorm Wald (22:10), Gerabach (22:6) und Nürnberg (18:0) einen eindrucksvollen Schlusspunkt.

Team zwei hat noch Aufstiegschancen

In Ismaning rieben sich die Zuschauer bei der Landesligavorrunde die Augen, denn Liganeuling TSV Kühbach II legte einen fulminanten Start hin. Nach Siegen gegen Oberndorf (18:7), Wertingen (26:0), Altomünster (16:3), Forsting-Pfaffing (19:3), Eching (14:6) und Garching (16:5), führte das Kühbacher Quartett mit Leni Simmerbauer, Helga Salvamoser, Heidi Trabelsi und Jessica Gamböck überraschend die Tabelle an. Ersten Gegenwind bekam der TSV bei den beiden Niederlagen gegen Ismaning (10:24) und Taufkirchen (12:16) zu spüren, die die Mannschaft sichtlich außer Tritt brachte. Ein 20:12 gegen Schondorf weckte kurzzeitig neue Hoffnungen, die jedoch zwei weitere Dämpfer schnell wieder zerstörten. Trotz allem konnten sie durch einen Abschlusssieg gegen Neukirchen/Teisenberg die Aufstiegsräume weiter offen halten.

