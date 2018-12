Kühbacherinnen räumen ab

vor 23 Min.

TSV-Nachwuchsteams holen sich bei Bezirksmannschaftsmeisterschaften zwei Titel in eigener Halle

Wieder einmal war der Kühbacher Sportpark Austragungsort für einen Tischtennis-Wettkampf auf Bezirksebene. Dieses Mal wurde die Bezirksmannschaftsmeisterschaft der Jugend ausgetragen. In diesem Wettbewerb werden nur die Altersklassen der 13- bis 14-Jährigen (Schüler/Schülerinnen A) und der 11- bis 12-Jährigen (Schüler/Schülerinnen B) ausgespielt.

Bei den Schülerinnen A hatten sich neben dem Gastgeber TSV Kühbach noch folgende Mannschaften qualifiziert: SC Biberbach, FC Mertingen und der SV Villenbach. Das Kühbacher Quartett in der Besetzung Jasmin Welzel, Jenny Donth, Tabea Bronner und Laura Kronberg spielte selbstbewusst auf, gewann klar gegen alle drei Gegner und holte sich den Titel. Bei den Schülerinnen B waren nur zwei Mannschaften, der TSV Kühbach und die SpVgg Riedlingen am Start. Begründet ist dies wohl darin, dass die meisten Vereine Probleme haben, überhaupt eine Mannschaft in der Altersklasse zu stellen. Die Kühbacherinnen Clara Birzl, Celina Stadlmair und Victoria Himmer bezwangen ihre Gegnerinnen aus dem Donauwörther Stadtteil mit 7:3. Bei den Schülern A wurde der Kissinger SC Bezirksmannschaftsmeister, bei der Schülern B siegte der TV Dillingen. (AN)

