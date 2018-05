Kühbachs Männer chancenlos

02.05.2018

Stockschießen:TSV kommt in Passau unter die Räder

Die zweite Niederlage im dritten Spiel mussten die Stockschützen des TSV Kühbach in der Bundesliga Süd hinnehmen.

Die Kühbacher Männer unterlagen beim Titelverteidiger und Topfavoriten EC Passau-Neustift klar mit 2:8. Nach dem 0:10 gegen Hauzenberg und dem 5:5 beim SV Mühlhausen liegt der Aufsteiger derzeit auf Rang vier der Gruppe C, allerdings punktgleich mit dem Tabellendritten Mühlhausen. Die beiden bestplatzierten Teams qualifizieren sich fürs Viertelfinale. Das Schlusslicht jeder Gruppe steigt ab. Das wollen die Kühbacher um Trainer Rudi Baumgartner unbedingt verhindern.

Bereits am Samstag, 12. Mai gibt es ein Wiedersehen mit den Niederbayern aus Passau-Neustift. Dann empfängt der TSV den Titelverteidiger in eigener Halle. Bereits eine Woche später steht dann das vorentscheidende Aufeinandertreffen mit Mühlhausen an, ehe am 2. Juni die Gruppenphase mit der Partie in Hauzenberg endet. (AN)

