Kurz vor dem Saisonende gelingt der erste Sieg

Damen 40 der DJK Stotzard können endlich jubeln. Damen des TC Motzenhofen verlieren, feiern aber trotzdem. Wo es spannend bleibt

Spannende Saisonfinals stehen den Tennisvereinen im Wittelsbacher Land bevor.

BC Adelzhausen

Auf Platz zwei in der Tabelle kämpften sich jetzt die Damen des BC Adelzhausen vor, als Aufsteiger ein großer Erfolg. Sabine Overthun, Simone Rabl, Claudia Sedlmeyr und Julia Großhauser ließen ihren Gegnerinnen vom TSV Zusmarshausen keine Chance, Verena Kanzler und Sarah Jacob verloren nach hartem Kampf. Mit den Paarungen Kanzler/Sedlmeyer und Rabl/Großhauser gelangen zwei Doppelsiege. Das Spitzendoppel Overthun/Jacob ging knapp im Matchtiebreak verloren. Mit einem 6:3 war aber sehr zufrieden.

Knaben Königsbrunn – BCA 5:1

Punkt Sebastian Kern

Mädchen 14 BCA – Dinkelscherben 2:4

Punkte Mariella Drössler, Eva Pfaffenzeller/Mariella Drössler

Bambini Inningen – BCA 1:5

Punkte Maximilian Andreschewski, Jonas Kanzler, Simon Greppmeier, Andreschewski/Kanzler, Louis Kettner/Greppmeier.

TC Aichach

Um den Abstieg ging es bei den Damen in der Bezirksklasse 2 gegen den TC Bäumenheim. Stark aufgestellt holten die Paarstädterinnen mit 7:2 wichtige Zähler für den Klassenerhalt. Tini Wonnenberg, Ute Maiterth, Sibylle Storr und Julia Schubert waren in zwei Sätzen erfolgreich, während Katrin Storr (6:3,3:6,8:10) und Martina Bouallagui (5:7,6:7) hauchdünn verloren. In der Folge feierten die Gastgeberinnen durch Storr/Storr, Wonnenberg/Schubert und Ute Maiterth/Waltraud Davideit drei souveräne Doppelsiege. Die letzte Begegnung bestreiten die Aichacher Damen beim Schlusslicht Höchstädt.

Die Damen 30 empfingen in der Bezirksklasse 1 die DJK Augsburg-Lechhausen. Bettina Meiringer, Katrin und Sibylle Storr und Caroline Strobl gewannen die Einzel und auch die Doppel jeweils in zwei deutlichen Sätzen und sicherten sich durch diesen 6:0-Sieg auch die Meisterschaft.

Ein interessantes Lokalderby entwickelte sich in der Kreisklasse 2 zwischen den Herren II des TCA und des TC Motzenhofen. Die Aichacher behielten zwar mit 5:4 die Punkte, hatten aber viel Glück, denn sowohl Konstantin Kandler (10:5), Mathias Käuferle (10:4), Patrick Hurler/Alexander Spengler (11:9) als auch Konstantin Kandler/Mathias Käuferle (10:7) gewannen im Matchtiebreak. Harry Borosch holte den fünften und damit den Matchpoint.

Einen teilweise dramatischen Verlauf nahm die Begegnung der Herren 40 in der Bezirksklasse II gegen den TSV Weilach. Alois Kaupp und Werner Müller glatt, Reinhold Brosi im Matchtiebreak holten ihre Einzel, so dass es 3:3 unentschieden stand. Während Kaupp/Winfrid Haselberger knapp siegten (11:9), gelang der Paarung Hannes Leopold/Müller durch ein furioses 6:0,6:0 der Sieg- und Matchpunkt zum 5:4.

Erneut kassierten die Herren 55 in der Bayernliga beim TC Grün-Weiß Gräfelfing mit 1:8 eine hohe Niederlage. Walter Schenkl, Hans Fichtner, Bernd Burkhart, Rudi Ostermayr unterlagen in zwei Sätzen, Günter Seelos musste verletzungsbedingt passen. Den einzigen Punkt erzielte überraschend Hans Selig, der sich im Matchtiebreak mit 10:4 durchsetzte.

Mit einer kompakten Leistung behielten die Herren 65 in der Bezirksklasse durch ein solides 4:2 gegen den TC Mering die Oberhand. Nach den Einzeln führten die TCA „Oldies“ durch Günther Alphei, Willi Artner und Winfrid Haselberger mit 3:1. Helmut Burghart musste wegen Verletzung zurückziehen. Alphei/Haselberger holten den vierten Punkt. (rl)

Bambini 12 TSV Pöttmes – TCA 4:2

Punkte Lena Kratzenberger, Kratzenberger/Veit Zott

Knaben 14 Schwaben Augsb. – TCA 6:0

Junioren 18/1 TCA – TC Lauingen 4:2

Punkte Lorenz Davideit, Sebastian Kühnruß, Valentin Maiterth, Davideit/Kühnruß

Junioren 18/2 TCA – SG Donauwörth 1:5

Punkt Tim Selig

Junioren 18/3 TCA – Siebentisch Augsburg III 1:5

Punkt Maxi Sixta.

WF Klingen

Knaben 14 WFK – TC Neusäß 4:2

Midcourt U10 WFK – Schrobenh. II 16:4.

Bambini U12 WFK – Inchenhofen 6:0

TC Motzenhofen

Aufgrund von Spielermangel ging die Damenmannschaft leer aus. Somit hatte Tabellenführer Unterschneitbach leichtes Spiel. Der Gast siegte mit 9:0. Trotz alledem ist das TCW-Team mit der Saison und dem dritten Tabellenplatz zufrieden. Die Mannschaft gewann vier von sechs Spielen.

Für das Team geht es beim letzten Spieltag zuhause gegen den Erstplatzierten TC Buchdorf um den Aufstieg in die Kreisklasse1. Nur ein Sieg macht das noch möglich, weil der TCM beim TC Aichach II mit 4:5 verloren hat. Die Nerven von Dominik Pitschi lagen im Matchtiebreak blank und sein Gegner punktete (6:4/6:7/5:10). Fast genauso erging es Julian Juraske, der auch im Matchtiebreak den Sieg abgeben musste (4:6/6:3/4:10). Matthias Weiß (6:2/6:4) und Stefan Weichselbaumer (6:3/6:4) siegten problemlos. Johannes Weiß Einsatz wurde belohnt (6:4/7:5). Die Doppelpartien brachten die Entscheidung: Jonas Mika/Dominik Pitschi verausgabten sich völlig und unterlagen mit 6:1/2:6/9:11. Auch das Doppel Matthias Weiß und Stefan Weichselbaumer verlor knapp 3:6/7:5/7:10. Dagegen punkteten Julian Juraske und Johannes Weiß (6:2/6:4). (sra)

Junioren TCM – Dillingen 4:2

Punkte Simon Mika, Jonas Lidl, Martin Lang, Mika/ Lidl

SC Oberbernbach

Die Damen unterlagen dem WF Klingen mit 2:4. Nur Jana Danziger (6:4/7:6) und Sandra Wächter (6:4/4:6/10:7) gewannen ihre Einzel.

Mit 1:8 verloren die Herren I ihr Auswärtsspiel beim TC Kissing. Den einzigen Punkt holte Lukas Ullmann (7:5/6:4) im Einzel.

Die Herren II kassierten gegen den DJK Stotzard eine 0:6 Niederlage. (vs)

Bambini 12 TCW – SCO 5:1

Punkt Jason Dauer/Paul Hermann

TSV Sielenbach

Mit 6:3 behielten die Sielenbacherinnen gegen ihre Kontrahenten aus Mühlhausen die Oberhand. Nach den Einzeln stand es 5:1: Theresa Neumeyr (6:2, 6:4), Frank Katja (7:6, 6:3), Veronika Friedl (6:1, 6:2), Verena Kreutmeier (6:1, 6:4) und Katrin Kreutmeier (6:1, 6:4) stellten den Sieg sicher. Den sechten Punkt holte h das Doppel Frank/K. Kreutmeier (6:4, 7:6).

Im letzten Heimspiel gelang den Herren 50 gegen TC Schrobenhausen ein nie gefährdeter 7:2-Sieg. Manfred Gründl (6:2, 6:3), Martin Neumeyr (6:1, 6:1), Jürgen Spreitzer (6:1, 6:0), Sepp Kettner (6:2, 6:0) und Erwin Speckner (6:0, 6:1) sorgten für eine Führung gegen den Tabellenletzten. Die Doppel F. Neumeyr/Kettner (6:3, 7:6) und Spreitzer/Speckner (6:2, 6:0) erhöhten. Als Drittletzter dürfte der Klassenerhalt geschafft sein.

In den bisher ausgetragenen Spielen gab es eine Niederlage (2:4) gegen Oberbernbach und ein achtbares Remis (3:3) gegen Favorit Inchenhofen. (AN)

DJK Stotzard

Zu einem 3:3-Remis kamen die Damen zuhause gegen Inchenhofen. Nach Einzelsiegen von Jennifer Braun und Brigitte Mezger punkteten im Doppel Barbara Krenn/Brigitte Mezger. Trotz des Unentschiedens liegen die Damen immer noch auf Tabellenplatz eins.

Nach dem Aufstieg konnten die Damen 40 endlich ihren ersten Sieg in der BK 1 einfahren. Beim TC Haunstetten gewann das Team mit 7:2. Es punkteten: Birgit Braun, Brigitte Obeser, Barbara Krenn, Karin Reich, Alexandra Braun sowie Birgit Braun/Sabine Höltl, Brigitte Obeser/Karin Reich.

Einen klaren Sieg holten die Herren in Oberbernbach. Im Einzel siegten Jürgen Mayer, Florian Schessl, Björn Kuntz und Stefan Bieringer. Beide Doppel gingen mit Mayer/Schessl und Kuntz/Bieringer ebenfalls an Stotzard.

Nach einem 6:0-Heimerfolg liegt das Team an der Tabellenspitze. Sein Einzel klar gewinnen konnte Norbert Schessl. Drei Einzel mit Peter Grabmann, Andreas Ivenz und Ulrych Wojciech gingen erst im Match-Tiebreak an die DJK. Im Doppel siegten Schessl/Grabmann und Braun/Hosemann.

Midcourt DJK – Neuburg 12:8

SV Unterschneitbach

Gegen den verlustpunktfreien TSV Pfuhl mussten die Herren 30 eine bittere 4:5-Heimniederlage hinnehmen. Thomas Psohlavec (6:4/6:1), Holger Schramm (2:6/6:7), Markus Kreutmayr (6:3/6:0), Martin Wagner (6:4/6:4), Thomas Wagner (1:6/1:6), Thomas Meyer (5:7/5:7) sorgten für ein Unentschieden nach den Einzeln. Im Doppel punkteten Psohlavec/Schramm (7:6/6:4), während T.Wagner/Wedemeyer deutlich (1:6/3:6) und Kreutmayr/M. Wagner (6:7/6:1/6:10) denkbar knapp unterlagen.

Überraschend deutlich gewannen die Damen beim TC Motzenhofen mit 9:0. Sie setzten ihre Siegesserie fort und grüßen nun von der Tabellenspitze. Andrea Engels, Sarah Mayer, Maria-Elisabeth Pfaffenzeller, Lena Näßl, Julia Greifenegger und Marina Kienmoser sorgten nach den Einzeln bereits für ein klares Ergebnis. Auch die drei Doppel punkteten.

Die Hobbyherren unterlagen beim TSV Inchenhofen mit 2:4. Nur Ralf Schramm und Robert Bergmüller punkteten im Einzel. (jgs)

Junioren 18 TC Nördlingen – SVU 6:0

Juniorinnen 18 SVU – Schwaben II 4:2

Punkte Sarah Mayer, Lena Widmayr, Hannah Koppold, Mayer/Widmayr

Knaben 14 TC Dasing – SVU 0:6

Punkte Jona Wolf, Henri Jakob. Florian Huber, Nico Thoma, Huber/Wolf, Jakob/Thoma.

Bambini 12 SVU – TV Hörzhausen 5:1

PunkteMaximilian Schoder, Sebastian Klytta, Letizia Lichtenstern, Schoder/Klytta, Ostermaier/Lichtenstern

TC Wittelsbach

Mit einem souveränem 8:1 Sieg beim TC Dasing kehrten die Herren heim. Es siegten Benedikt Eigner, Daniel Lasnig, Dominik Riedl, Maximilian Eigner und Tom Nagel sowie die 3 Doppel Benedikt Eigner/Daniel Lasnig, Daniel Riedl/Holger Kunisch und Dominik Riedl/Maximilian Eigner.

Eine unglückliche 4:5-Niederlage beim TSV Leitershofen 2 kassierten die Herren 40. Von fünf gespielten Matchtiebreaks gingen die Punkte nur im Einzel von Reinhold Eigner an den TCW. Weitere Punktelieferanten: Peter Thurner, Dietmar Wirtz sowie das Doppel Wirtz/Marco Honegger.

Die Herren 60 hatten den TSV Augsburg-Kriegshaber zu Gast. Nach nur einem gewonnenen Einzel durch Claus Dinauer sorgte das Doppel Claus Dinauer/Hubert Kreutmayr für den 2:4 Endstand.

Auch beim TC Weyarn mussten die Damen 30 eine 0:9-Niederlage einstecken. Den Ehrenpunkt knapp verpasst hatte das Doppel Simone Nagel/Anne Silva-Pereira nach verlorenem Matchtiebreak.

Junioren 18 TSG Hochzoll –TCW 0:6

Punkte Johannes Lechner, Daniel Lasnig, Benjamin Haas, Stefan Schmach, Lechner/ Schmach, Lasnig/Haas.

Bambini 12 TCW – SC Oberbernbach 5:1

Punkte Max Kreutmayr, Julius Mayr, Tim Nagel, Emilia Senda, Tim Nagel/Emilia Senda.

Kleinfeld 9 TCW – TC Gersthofen 8:12

Punkte Simon Herzberger, Adrian Senda/ Simon Herzberger.

