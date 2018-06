30.06.2018

LG-Staffel ist schnellste im Kreis Lokalsport

Athleten der LG Aichach-Rehling schnappen sich in Horgau den 4x100-Meter-Titel

Bei der Kreismeisterschaft in Horgau waren die Athleten der LG Aichach-Rehling erfolgreich. Den Titel konnte sich die U20-Staffel mit der Besetzung Sandra Kreitmair, Marlene Zöttl, Sophie Albrecht und Birkel Celiné holen. Für die 4 x 100-Meter-Staffel benötigten sie 55:51 Sekunden. Bei den weiteren Sprintdistanzen hinderte der starke Gegenwind das Entstehen sehr guter Zeiten.

So benötigte Marlene Zöttl (U20) für 100 Meter 14:20 Sekunden und Fabian Schäffler (Männer) 11:81 Sekunden. Beide erreichten den dritten Platz im Kreis Mittel- und Nordschwaben. Die gleiche Platzierung erreichte Schäffler auch beim 200-Meter-Lauf mit 23:66 Sekunden. Erster wurde er beim 110-Meter-Hürdenlauf mit 16:65 Sekunden. Celiné Birkel (U20) wurde mit 19:93 Sekunden ebenfalls Kreismeisterin beim 100-Meter-Hürdenlauf. Matthias Kagerhuber sprang 5,83 Meter weit und sicherte sich den dritten Rang. Sandra Kreitmair (U20) musste mit 4,13 Meter wegen fehlenden vier Zentimetern auf das Treppchen verzichten. Sie verbesserte bei dem 800-Meter-Lauf ihre Saisonbestzeit um vier Sekunden und konnte sich mit 2:34:46 Minuten den zweiten Platz sichern. Matthias Kagerhuber konnte sich beim Diskuswurf mit 33,73 Meter ebenso wie Niklas Baufeld (25,31 Meter/U20) und Marlene Zöttl (25,93 Meter/U20) über den zweiten Platz in der jeweiligen Altersklasse freuen. Celiné Birkel (U20) warf den Diskus 24,91 Meter weit und wurde Dritte. Zweite wurde sie beim Kugelstoßen mit 9,21 Meter. Niklas Baufeld erreichte mit einer neuen Bestleistung (9,98 Meter) in dieser Disziplin ebenso den zweiten Rang.

Die U16-Startberechtigte Nora Waldvogel ging zudem in Schwabmünchen über die 100 Meter an den Start. Mit 14:58 Sekunden blieb sie lediglich zwei Hundertstel über ihrer Bestzeit. Beim 80-Meter-Hürdensprint erreichte sie den vierten Rang (14:73 Sekunden). Beim Diskuswurf erzielte sie mit 15,73 Metern die identische Platzierung. (mzö)

Themen Folgen