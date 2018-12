20:49 Uhr

Landkreisteams punktenn allesamt Lokalsport

Die Frauen des TSV Aichach und des TSV Inchenhofen fahren zwei Siege ein. FC Affing verliert das Derby gegen die Paarstädterinnen, holt aber wichtigen Erfolg.

Von Beate Rappel

Alle drei Volleyball-Frauenteams der Bezirksklasse Nord aus dem Landkreis-Norden waren im Einsatz. In Aichach kam es zum Derby zwischen dem gastgebenden TSV und dem FC Affing. Auch im nahegelegenen Inchenhofen wurde es heiß unterm Hallendach. Hier trafen die Leahaderinnen unter anderem auf den Lokalrivalen aus Kissing. Am Ende ging keines der drei Teams leer aus.

Etwas mühsamer als es die Ergebnisse vermuten lassen, errang die Erste Frauenmannschaft der Aichacher Volleyballer zu Hause zwei Siege. Gegen Affing erkämpften sich die Aichacherinnen ein 3:1, gegen Auerbach-Streitheim dann einen deutlichen Dreisatzsieg. Zwischenzeitlich nur sieben Spielerinnen standen Trainer Stefan Böck zur Verfügung. Auch Spielführerin und Zuspielerin Veronika Kraus war aus beruflichen Gründen verhindert. Deren Aufgabe übernahm Diagonalspielerin Karin Heimbuch. Gegen den FC Affing legte Aichach gut los, punktete durch druckvolle Aufschläge und ließ den Gegner gar nicht richtig ins Spiel kommen (25:11). Vielleicht war dieser Satzgewinn zu deutlich, denn die Paarstädterinnen schalteten erst einmal einen Gang zurück, was Trainer Böck sichtlich Nerven kostete. Er forderte immer wieder mehr Bewegungsbereitschaft seiner Damen, eine genauere Annahme, um zu erfolgreichen Abschlüssen zu kommen. Affing kam dagegen immer besser ins Spiel, zeigte sich sehr abwehrstark und punktete ein ums andere Mal mit Rückraumangriffen. Nach verlorenem zweiten Satz (21:25) fingen sich die Aichacherinnen langsam wieder. Sie stabilisierten die Annahme und Abwehr und legten mehr Druck in die Angriffe. Doch trotz deutlichem Satzergebnis (25:16, 25:19) war Trainer Böck nicht ganz zufrieden. Weniger Eigenfehler und mehr konsequente Abschlüsse hätte er sich gewünscht.

Keine Probleme bereitete Aichach dann der zweite Gegner Auerbach-Streitheim. Mit einer soliden Leistung holten sich die Paarstädterinnen den Sieg (25:17, 25:14, 25:21). Damit belegt das Team aktuell den vierten Tabellenplatz. Ebenfalls zwei Siege feierte der TSV Inchenhofen. In eigener Halle hatten die Gastgeberinnen zunächst leichtes Spiel. Gegen Schlusslicht Kissing gab es einen souveränen Erfolg (25:17, 25:15, 25:18). Deutlich enger verlief dann das Match mit dem SC Altenmünster. Zwar konnten die Leahaderinnen die ersten beiden Sätze für sich entscheiden (25:19, 25:20). Doch dann wendete sich das Blatt. Die Gäste aus dem Landkreis Augsburg kamen stark auf und Inchenhofen bekam Probleme. So gingen die beiden folgenden Sätze an Altenmünster (15:25, 17:25). Inchenhofen kämpfte nun im entscheidenden Satz. Es ging eng zu und am Ende hatte Leahad das bessere Ende für sich und gewann mit 15:13 und sicherte sich den Zusatzpunkt.

Alle drei Teams sind am 15. Dezember wieder im Einsatz. Letztmals in diesem Jahr gehen die Landkreisvertreter auf Punktejagd. Dabei treffen der FC Affing und der TSV Inchenhofen direkt aufeinander. Die Aichacherinnen erwartet ebenfalls ein Derby. Beim Kissinger SC geht es neben den Gastgeberinnen auch gegen das Team aus Auerbach. (mit sry-)

