Hannah und Michael Sassnink sind nicht zu stoppen

Das Aichacher Läuferehepaar Hannah und Michale sassnink zeigen sich bei mehreren Wettkämpfen gut in Form. Ein Teil des Duos feiert drei erste Plätze.

Hannah und Michael Sassnink, das Läufer-Ehepaar des LC Aichach, war gleich bei mehreren Rennen am Start, unter anderem in Österreich.

In Poing ging es über 10.000 Meter. Michael Sassnink wurde Dritter in 33:21 Minuten, hinter dem früheren Dreikönigslauf-Gewinner Johannes Hillebrand und Mathias Ewender (Landshut). Hannah Sassnink erwies sich in 39:26 Minuten als die schnellste Frau. In Timelkam ging es über 8,1 Kilometer. Michael Sassnink lieferte sich ein Duell mit dem Lokalmatador Patrick Tröscher. Mit einem Zwischenspurt schüttelte der Aichacher seinen Kontrahenten ab und lief nach 28 Minuten durch das Ziel. Hannah Sassnink wurde in 32:51 Minuten Zweite bei den Frauen. Die Siegerin Leyla Reshed, eine gebürtige Äthiopierin, hatte mit hohem Tempo losgelegt. Sassnink holte auf und war zum Schluss nur noch zehn Sekunden hinter Reshed.

Schon am Folgetag trat das LCA-Paar am Traunsee an. Mehr als 1600 Läufer bewältigten einen der drei Läufe. Die Strecke führte größtenteils direkt am Seeufer entlang. Der 29-jährige Linzer Philipp Obermüller legte gleich los. „Ich hatte mich schon auf Platz zwei eingestellt“, erzählt Michael Sassnink. Bei Kilometer 15 war Sassnink gleichauf und konterte drei Minuten erfolgreich. Der 40-Jährige traf nach 1:14:32 Stunden ein, eine neue persönliche Bestzeit. Hannah Sassnink lief als Zweite nach 1:31:58 Stunden, knapp fünf Minuten hinter Veronika Mutsch, ein. (hokr)