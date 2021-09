In Aindling brennt der Asphalt

Beim Aindlinger Marktlauf gehen knapp 300 Sportlerinnen und Sportler an den Start. Die Stimmung ist bestens. Welche bekannten Gesichter dem Rennen ihren Stempel aufdrücken

Fast konnte man sie mit den Hufen scharren hören, die knapp 300 Athletinnen und Athleten beim Aindlinger Marktlauf. Kein Wunder, hatten sie doch lange auf den großen Tag warten müssen. Immer wieder hatten neue Corona-Maßnahmen die beliebte Sportveranstaltung verhindert. Doch an diesem Sonntag, im sage und schreibe vierten Anlauf, fiel bei optimalem Wetter der Startschuss.

Dass die Veranstaltung qualitativ wie quantitativ zu einem Erfolg werden würde, hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. Als vor mehreren Wochen die Politik dem Sport wieder mehr Freiheiten erlaubte, wirkte sich diese Entscheidung schnell auf das Interesse an diesem Marktlauf aus. Die meisten Teilnehmer gehörten Vereinen aus der näheren oder weiteren Umgebung an. Es wurden auch einige ungewöhnliche Namen bei der Herkunft der Starter genannt. So waren beispielsweise „Blumenkinder“ vertreten oder auch eine Gruppe, die sich selbst den Namen „Ab in den Wald“ verpasst hatte.

Am Marktlauf teilnehmen konnte fast jeder und jede, den Auftakt am späten Vormittag machten die Kinderläufe. Über 600 Meter setzte sich Philipp Stockebrand mit 2:04 Minuten durch, vor Jakob Heinrich (2:13 Minuten) und Leon Helmer (2:16 Minuten). Alle drei sind 2012 geboren und zählten so zu den ältesten Teilnehmern in ihrer Gruppe. Über 1,2 Kilometer hieß der Sieger Luca Schwarz vom LC Aichach, er schaffte die Strecke in 04:43 Minuten. Simon Lechner wurde mit 4:50 Minuten Zweiter, gefolgt von Valentin Deffner (4:59 Minuten). Den Jugendlauf über 2,4 Kilometer entschied Luca Sindel vom mit 10:26 Minuten für sich.

Pünktlich um 12 Uhr begann dann eine weitere Besonderheit, der Rollilauf. Anton Engelhard bewältigte die 2,4 Kilometer Distanz in 16:10 Minuten, auch Stephanie Messerer zeigte eine engagierte Vorstellung. Das Publikum sorgte jeweils nicht nur im Ziel für beste Stimmung.

Danach wurde die Distanz mit fünf Kilometern deutlich länger. Die Strecke war altbekannt: Nach dem Start auf dem Marktplatz in Aindling, wo sich auch das Ziel befindet, ging es hinaus in den Westen über Teer und Kies leicht bergauf zum Gelände des TSV Aindling. Dort führte ein Feldweg weiter in ein Waldstück Richtung Todtenweis und von dort über einen geteerten Radweg zurück nach Aindling. Den Auftakt machten die Hobbyläufer – dabei wurden jedoch durchaus auch Leistungen gezeigt, mit denen man sich nicht verstecken muss. Gesamtsieger des Hobbylaufs wurde Thomas Teufel mit 20:24 Minuten. Mit dieser Zeit ließ er Piotr Dylla (SG Indersdorf, 20:43) und Patrick Schwegler (22:00, gestartet für die Feuerwehr Aindling) hinter sich.

Dann, ab 14 Uhr, folgte das sportliche Highlight des Tages: der Hauptlauf über zehn Kilometer. Wer sich dort die höchsten Ziele gesetzt hatte, zeigte sich schon am Start. In der ersten Reihe platzierten sich dort Jakob Schmaus (Team: Tiborianer by Wirthwein), Daniel Braun (TSV 1860 Friedberg Triathlon), Johannes Frohnwieser (Froh-Sport) und Michael Sassnink. Genau in dieser Reihenfolge kamen die vier auch im Ziel wieder an: Sieger Schmaus, eigentlich Triathlet, schaffte die Strecke in starken 35:24 Minuten – ihm fehlten damit nur vier Sekunden zum Streckenrekord, Braun brauchte 36:39 Minuten, Frohnwieser 37:02 und Sassnink 37:36 Minuten.

Letzterer konnte kurz danach Ehefrau Hannah im Ziel begrüßen. Sie war mit 43:17 Minuten die beste Frau, gefolgt von LC Aichach-Kollegin Kathrin Wörle (43:47) und Elisabeth Gamperl (Aindlinger Lauftreff, 48:30 Minuten). Der Termin für das kommende Jahr steht mit dem 22. Mai bereits fest. Organisator Johannes Frohnwieser hofft, dass dann weniger dazwischenkommt – zum Marktlauf 2021 zog er diese Bilanz: „Ich bin zufrieden. Die Zuschauer haben sich an die Corona-Regeln gehalten, das Feedback in sozialen Medien war toll. Ich freue mich auf nächstes Jahr.“