05.05.2018

Leahad stellt mehr Teams als je zuvor

Tennis: Das schafft auch Probleme

Insgesamt acht Mannschaften, so viele wie nie zuvor, schickt die Tennisabteilung des TSV Inchenhofen heuer in den Spielbetrieb.

Zwei Hobbymannschaften (Frauen und Männer) treten in der Hobby-Landkreisrunde an sowie sechs BTV-Mannschaften – angefangen von den Bambini über die Mädchen 14, zwei Knaben 14 bis hin zu ei- ner Mädchen 16 und einer BTV- Frauenmannschaft. Aufgrund dieser Vielzahl an aktiven Spielern weichen die Leahader für das Training und für Punktspiele auf die Plätze des TSV Sainbach aus.

Am Wochenende geht es nun in der Punktrunde los: Am Samstag treffen die Mädchen 16 um 9 Uhr auf den TSV Harburg. Am Sonntag sind die Frauen ab 10 Uhr gegen den TC Aichach II gefordert. (wf-)

