09.05.2018

Legt der TSV in Lauingen nach? Lokalsport

Fußball-Bezirksliga: Hollenbach gefordert

Noch einmal nachsitzen heißt es für den Bezirksligisten TSV Hollenbach. Am Donnerstag muss das Team von Spielertrainer Christian Adrianowytsch ab 15 Uhr beim FC Lauingen antreten.

Für beide Kontrahenten geht es um nicht mehr viel. Während sich Hollenbach mit dem starken 3:3 beim Tabellendritten TSV Rain II vorzeitig den Klassenerhalt gesichert hat, ist für die Lauinger schon länger klar, dass es in der kommenden Saison zurück in die Kreisliga geht. Zwölf Punkte beträgt der Rückstand des FCL auf den Relegationsplatz. Trotz der Ausgangslage werden die Lauinger bemüht sein, sich anständig aus der Bezirksliga Nord zu verabschieden. Obwohl die Bilanz verheerend ist. Seit acht Spielen gab es für das Team von Trainer Markus Nsouli keinen Dreier mehr. 2018 steht erst ein Punkt auf der Habenseite und die vergangenen sechs Partien gingen allesamt verloren. (AN)

