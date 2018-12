19:26 Uhr

Lehrgeld macht sich für Aichacherinnen bezahlt Lokalsport

TSV-Frauen beenden das Jahr 2018 mit einer starken Leistung. Trotzdem fließen nach dem Sieg gegen den TSV Wertingen Tränen.

Es war allemal lobenswert, wie sich die Handballerinnen des TSV Aichach beim Jahresfinale 2018 präsentierten. Nach einem starken Auftritt im Heimspiel der Bezirksoberliga bezwangen sie den TSV Wertingen mit 32:21 Toren. Und danach gab’s anerkennende Worte. „Tolle Mannschaft haben wir“, freute sich Co-Trainer Richard Hangl: „Kann sich schon sehen lassen.“ Und Roland Fackler am Hallenmikrofon äußerte sich so: „Wie ihr das in der zweiten Halbzeit weitergespielt habt, hervorragend.“ Nach 30 Minuten führte Aichach mit 16:13 Toren.

Dass es danach noch besser lief, dafür lieferte Thomas Wonnenberg als Vertreter von Martin Fischer (Urlaub) diese Begründung: „Wir haben in der zweiten Halbzeit eine viel bessere Deckung gespielt, viel aggressiver. In der ersten Halbzeit haben wir blöde Tore gekriegt. Silke (Arnold) war mal wieder sehr gut und Vildan (Acar) hat auch ein paar Bälle rausgeholt. Ich bin sehr zufrieden.“ Weil er kaum was auszusetzen hatte an seinem Team. Junge und nicht mehr ganz so junge Handballerinnen hatten großen Anteil an diesem Heimsieg. Anna Mahl traf achtmal ins Netz und Tini Wonnenberg ebenso oft, darunter waren bei ihr zwei Siebenmeter.

Ein Mitglied des Siegerteams hatte gleichwohl Grund, einige Tränen zu vergießen. Marleen Bscheider hatte schon eine Schädigung am linken Knöchel mitgebracht. In der Schlussphase knickte sie um und konnte das Parkett aus eigenen Kräften nicht mehr verlassen. Wenig später aber wirkten sie schon wieder gut erholt von diesem Malheur.

„Die Landesligasaison hat uns umheimlich gutgetan“

In der vergangenen Spielzeit mussten die Aichacherinnen eine Liga höher des öfteren Lehrgeld berappen. Doch es gibt auch einen erfreulichen Aspekt nach diesem Ausflug nach oben. „Die Landesligasaison hat uns umheimlich gutgetan“, betont Thomas Wonnenberg. Dort haben sich die Spielerinnen in der Defensivarbeit deutlich verbessert. Und darum können sie nun auch Schwächenphase wie gegen Wertingen vergleichsweise gut verkraften. Da musste eine Akteurin auf Seiten der Gäste zwei Minute lang zuschauen, dennoch kamen die just in dieser Phase gleich zu drei Treffern.

Es kommt selten vor, dass ein Handballspiel nur von einem Schiri geleitet wird. Stephan Tappert hat auf dem Gebiet bereits Erfahrung: „Mein Partner fehlt die ganze Saison schon verletzt.“ An seinen Entscheidungen gab es nur wenig zu bemängeln. (jeb)

TSV Aichach Silke Arnold, Vildan Acar, Iris Kronthaler (3), Annika Weise (3), Tini Wonnenberg (8/2), Sevde Seker (1/1), Anna Euba, Anna Mahl (8), Marleen Bscheider (4), Katrin Storr, Lara Leis (3), Magdalena Rappel (2).

TSV Wertingen Miriam Wenninger, Larissa Unglert, Mareike Hack (2/1), Annika Petersen (3), Andrea Gump (3), Lena Kretzschmar (9/3), Pia Sprater, Verena Scherer (2), Karoline Sailer (2), Sarah Hieber, Carinna Schimmer.

Zuschauer 70 – Schiedsrichter Tappert (TSV Friedberg) – Siebenmeter 3:7 – Zeitstrafen 2:2.

