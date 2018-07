Leischner legt mit starkem Aufschlag vor

vor 36 Min.

Tennisspieler führt bei Wahl zum AN-Sportler des Monats Juni. Abstimmung läuft bis Donnerstag.

Aichach-Friedberg Endspurt bei der Wahl zum Sportler des Monats Juni. Noch bis Donnerstag haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten im Internet, am Telefon und per SMS abzugeben.

Zur Wahl stehen diesmal Tennisspieler Alexander Leischner (TC Aichach), Kartfahrer Nico Rizoudis (MC Aichach) und Leichtathletin Amelie Kitz (LG Aichach-Rehling). Sie haben es in der Hand, indem Sie für Ihren Favoriten abstimmen.

Am Montagabend lag der 16-jährige Tennisspieler in der Gesamtwertung der drei gleichberechtigten Abstimmungskanäle mit 66 Prozent vorne. Es folgen Leichtathletin Amelie Kitz (21 Prozent) und Kartfahrer Rizoudis. Obwohl schon viele Stimmen abgegeben wurden, ist nichts entschieden. Leischner liegt bei der Abstimmung per Telefon, SMS und Online vorn.

Gerade im Internet sind ihm Kitz und Rizoudis jedoch eng auf den Fersen. Es deutet sich bereits jetzt ein spannendes Abstimmungs-Finale an.Denn dass Leischner über einen enorm starken Aufschlag verfügt, betonte zuletzt auch TCA-Abteilungsleiter Rainer Laske. Gleich so stark, dass der 16-Jährige schon jetzt in der Männerklasse antritt – und dort überzeugt. Leichtathletin Kitz ist allerdings für ihre Sprungkraft bekannt – ein gut getimter Absprung in letzter Sekunde könnte die Abstimmung also durchaus nochmals durcheinander wirbeln. Die 14-Jährige holte sich bei den schwäbischen Meisterschaften im Hochsprung den Titel und qualifizierte sich sogar für die bayerischen Blockmeisterschaften. Mit Aufholjagden kennt sich zudem auch Kartfahrer Rizoudis bestens aus. Der Neunjährige fuhr zweimal beim Schwabenpokallauf auf das Podest. Mehr als zehn Pokale er schon zu Hause stehen.

Sportler-Wahl: So stimmen Sie ab

Sie entscheiden, wer AN-Sportler des Monats Juni wird. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 26. Juli, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und im Internet abstimmen.

Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert und ein möglichst faires Ergebnis gewährleistet werden. Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer

01375/80 80 54-01 für Leischner

01375/80 80 54-02 für Rizoudis

01375/80 80 54-03 für Kitz

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

(Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.) SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Leischner

Zeitung AN 02 für Rizoudis

Zeitung AN 03 für Kitz

- jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen. Internet

Sie können Ihre Stimme auch hier im Internet abgeben. Einfach das Foto des von Ihnen ausgesuchten Sportlers auswählen, die kurzen Anweisungen befolgen und auf „Abstimmen“ klicken. Dann erhält ihr Favorit die Stimme.

(AN)

