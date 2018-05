Löwen-Fans aus Kreis drücken Daumen

00:02 Uhr

In Pipinsried feierten die Löwen-Fans die Meisterschaft. Dürfen die Münchner sich jetzt auch über den Aufstieg freuen?

Vor den Spielen gegen Saarbrücken geben die Anhänger eine Prognose ab

Von Christoph Lotter

Heute Abend könnte der TSV 1860 München beim Relegations-Hinspiel in Saarbrücken den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Wir haben mit zwei Fans aus dem Landkreis über die Chancen und die zukünftige Entwicklung des TSV gesprochen.

Thomas Nöbel, Spielertrainer beim FC Laimering-Rieden, erwartet eine schwere Aufgabe für seinen Lieblingsverein: „Ich habe Saarbrücken in dieser Saison nicht verfolgt, aber der Freund eines Kumpels – Marco Holz – spielt dort. Das wird sicher nicht leicht.“ Die Tagesform werde wohl den Ausschlag geben, erklärt der 33-Jährige, der sich den Aufstieg als Lohn für eine gute Arbeit wünscht.

„Die Verantwortlichen haben aus zehn Jahren Misswirtschaft gelernt und planen nun wieder realistisch und langfristig“, sagt Nöbel. Den aktuellen Weg müsse man in München weiterverfolgen, „dann ist es auch egal, wie lange es dauert, bis man wieder in der Bundesliga spielt“. Gerade von Trainer Daniel Bierofka ist er angetan: „Er hat für Stabilität gesorgt und ist genau der richtige Mann.“ Die vergangenen Jahre hätten deutlich gezeigt, dass es nicht funktioniert, wenn man andauernd den Trainer wechselt und auf Leute setzt, die sich nicht mit dem Verein identifizieren können. „Das sehen auch Ex-Profis so. Mit Marcel Schäfer habe ich erst darüber gesprochen. Der meinte auch, dass der Verein kaputt gemacht wurde.“

Mit Relegationsspielen kennt sich Christoph Sturm bestens aus. Er war gestern Abend als Spieler des SC Griesbeckerzell selbst im Einsatz (siehe Bericht oben). Der 27-Jährige blickt den Relegationsspielen seiner Löwen allerdings verhalten optimistisch entgegen: „Die Chancen sehe ich 60:40 für Saarbrücken. In der Offensive ist Saarbrücken das Maß der Dinge.“ Die Münchner müssten sich auf eine gute Defensivarbeit konzentrieren und die eigenen Konter erfolgreich zu Ende spielen. Gerade Letzteres werde entscheidend sein, meint Sturm: „Wenn wir auswärts mindestens einen Treffer erzielen, ist das Tor zur dritten Liga ganz weit offen.“

Der Aufstieg sei dabei für die Löwen überlebenswichtig, erklärt der Zeller Mittelfeldstratege. „Für mich persönlich wäre ein weiteres Jahr in der Regionalliga aber kein Problem.“ Denn 1860 sei aktuell so attraktiv für Fans wie lange nicht. „Die Heimspiele sind ein Traum für jeden Fußball-Romantiker.“ Der eingeschlagene Weg mit Bierofka sei zudem absolut richtig: „Er ist die Identifikationsperson schlechthin. Blau im Herzen, ein echter Löwe halt.“ Genau wie Sturm: „Ich gehe jeden Weg mit meiner Mannschaft. Sechzig ist Leidenschaft pur, egal welche Liga.“

