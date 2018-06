00:04 Uhr

Lukas David trifft am besten Lokalsport

18-Jähriger Hollenbacher gewinnt in Gundelsdorf

Von Josef Mörtl

Der 18-jährige Lukas David ist der neue bayerische Elfmeterkönig. Der 18-jährige Schüler vom TSV Hollenbach setzte sich am Samstagnachmittag in Gundelsdorf (Markt Pöttmes) unter 105 Mitbewerbern durch und konnte sich über einen Scheck in Höhe von 500 Euro freuen. Auf den zweiten Platz (200 Euro) kam Stefan Jahnel vom FC Affing vor dem Augsburger Alexander Junghans, der 100 Euro mitnahm. Lukas David aus Hollenbach ist soeben mit dem Abitur fertig geworden. Nun ist erst einmal Erholung angesagt, ehe es mit einem Kumpel auf eine mehrwöchige Radtour geht. Er spielt noch ein Jahr in der Hollenbacher A-Jugend, ehe er einen Platz im Seniorenkader anpeilen möchte.

Beim Team-Wettbewerb waren 21 Vierer-Mannschaften dabei. Hier ging der Sieg an die FCG-Oldies Albert und Christian Schmidberger sowie Gerhard und Tobias Funk. Sie konnten sich über Eintrittskarten zum Bundesligaspiel FC Augsburg gegen Borussia Dortmund freuen. Zweite wurde die SG Affing mit Stefan Jahnel, Markus Westermaier, Tobias Hugl und Tim Burkhardt. Dritte wurde die Rumpftruppe Daniel Riederle, Stefan und Franz Haider sowie Georg Schmid und Stefan Oswald.

Viele Zuschauern verfolgten von der Terrasse aus das Turnier. Zunächst wurde der Team-Wettbewerb ausgetragen, ehe dann der Einzelwettbewerb im K.-o.-System folgte. Wer verschoss, flog raus, und so wurde die Teilnehmerzahl immer kleiner. Bei so vielen Elfmetern war auch jede Menge an Torstehern nötig. Abwechselnd zwischen den Pfosten standen Mathias Englhart, Johannes Kröpfl, Stefan Oswald und Helmut Reiter von FC Gundelsdorf, Philipp Schreier (SSV Alsmoos-Petersdorf), Christoph Hartmann (TSV Rain), Kevin Bayerl (TSV Pöttmes), Dominik Weiß (TSV Inchenhofen), Alexander Dirr (SV Klingsmoos) und Marco Wittmeir vom TSV Hollenbach.

Die Siegerehrung fand auf der Terrasse des FC-Sportheimes statt. Dort herrschte beste Stimmung und Vorfreude auf das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden. FC-Vorsitzender Mathias Englhart übergab die Geld- und Sachpreise an die Sieger. Hauptsponsor des Turniers war wieder die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen.

