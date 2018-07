12.07.2018

Mädchen dominieren Dreikampf Lokalsport

Bei den heimischen Landkreismeisterschaften ist die LG Aichach-Rehling zahlreich vertreten. Elias Rotemund siegt bei Premiere

Bei den Landkreismeisterschaften der Leichtathleten in Aichach nahmen auch in diesem Jahr wieder viele Kinder aus Aichach-Friedberg im Dreikampf und 800-Meter-Lauf teil.

Am stärksten waren die Mädchen unter zehn Jahren vertreten. Fast 40 Teilnehmerinnen haben sich am Ende über Urkunden gefreut. Johanna Silc von der ausrichtenden LG Aichach-Rehling holte im Dreikampf Platz drei. Bei der W11 war das Podest fest in Aichacher Hand. Hannah Mann (1. Platz), Verena Dohl (2. Platz) und Luise Hollfelder (3. Platz) waren nicht zu schlagen. Komplettiert wurde die Mannschaft der weiblichen Kinder unter zehn durch Larissa Schönegger und Julia Jufsky, die in der W10 Landkreismeister wurden. In der Manschaftswertung wurden die Mädchen mit der Goldmedaille belohnt. Bei den gleichaltrigen Jungen wurde Paul Meyr im Mehrkampf und über 800 Meter (2:58,91 Minuten) Zweiter und Vinzent Rodriguez-Kröger Dritter. In der Mannschaftswertung weibliche Kinder unter 14 siegten die LG-Mädchen in der Besetzung Theresa Schmid, Lea Ziegler, Stephanie Güttinger, Maya Alnemr und Franziska Kriener. Theresa Schmid (W13) sprintete in starken 10,49 Sekunden über 75 Meter am schnellsten von allen Teilnehmern. Sie wurde sowohl im Dreikampf als auch im 800-Meter-Lauf (3:13,12 Minuten) Erste. Stephanie Güttinger belegte jeweils Platz zwei. Der M13-startberechtigte Daniel Funk wurde Erster im Dreikampf und knackte mit einer Zeit von 2:39,36 Minuten den Vereinsrekord in seiner Altersklasse.

Bei der U16 überzeugten Johanna Bauke und Magdalena Huber. Beide durchbrachen die Viermetermarke im Weitsprung und wurden im Mehrkampf jeweils Dritte. Über 100 Meter sprintete Rebecca Plank in einer Zeit von 13,80 Sekunden. Auch die U16-Mädchen konnten sich den Mannschaftstitel holen: Johanna Bauke, Magdalena Huber, Rebecca Plank, Amelie Kitz, Anja Schaff. Huber verbesserte ihre Bestleistung um 20 Sekunden (2:46,66 Minuten) über 800 Meter und wurde Landkreismeisterin. Elias Rotemund (M14) absolvierte seinen ersten Wettkampf und wurde Landkreismeister. Stark waren seine 9,58 Meter im Kugelstoßen. (mzö)

Ergebnisse der LG-Athleten

1. Alexander Haas, 3. Benedikt Kriener, 4. Jakob Hollfeder (alle M8), 3. Johanna Silc, 6. Nicole Egger, 7. Emilia Urbahn, 8. Linea Rodriguez Kröger, 9. Laura Stangl, 10. Julia Wittmann, 11. Carina Schönegger (alle W9), 4. Antonia Kerausch, 5. Angelina Hewel, 10. Eva Staffler, 12.Lara Wenger, 13. Valerie Urbahn, 18. Emma Wilke, 21. Maria Haberl, 22. Lena Winter, 23. Valeri Moser, 24. Julia Kistler (alle W8), 6. Johannes Hieber (M11), 2. Paul Meyr, 3. Vincent Rodriguez-Kröger (beide M10) 1. Hannah Mann, 2. Verena Dohl, 3. Luise Hollfelder, 5. Larissa Schönegger, 6. Rebekka Güttinger, 8. Teresa Wittmann (alle W11), 1. Julia Hufsky (W10), 1. Daniel Funk, 4. Simon Moser 5. Jan Heindl, (alle M13), 1. Jonas Haimler, 4. Michael Ziegler (beideM12), 1. Theresa Schmid, 2. Stephanie Güttinger, 5. Maya Alnemr (alle W13), 3. Franziska Kriener, 5. Lea Ziegler (beide W12), 2. Kilian Lechner, 3. Moritz Mann, (beide M15), 1. Elias Rotemund (M14), 3. Magdalena Huber, 4. Sarah Högen (alle W15), 3. Johann Bauke, 7. Rebekka Plank, 8. Amelie Kitz, 9. Anja Schaff, 10. Lena Paula (alle W14).

