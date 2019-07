vor 8 Min.

Mädchenpower in Aichach

Beim Girls-Cup messen sich 42 Spielerinnen aus neun Vereinen

Auch in diesem Jahr richtete die Tischtennisabteilung des TSV Aichach den Girls-Cup aus. Bereits zum neunten Mal fand nun das Turnier statt, bei dem nur Mädchen an den Start gehen. 42 Spielerinnen aus neun Vereinen beteiligten sich in den fünf Kategorien.

Bei den Minis U10 siegte Chiara Hark (SV Adelsried) vor Emma Meyr (DJK Pfersee) und Yasmin Ben Saanonn (TSV Aichach). In der Kategorie der Anfänger/Hobby starteten neun Mädchen. Hier gingen die ersten drei Plätze an Mia Walheim (SG Dösingen), Hanna Andraschko (TSV Aichach) und Linda Albrecht (SG Dösingen). Wie schon in den Jahren zuvor war die Kreisliga/Bezirksklasse mit 12 Teilnehmerinnen am härtesten umkämpft. Nach zwei vorgeschalteten Gruppen und anschließender End– sowie Platzierungsrunde, siegte Patrizia Pietsch (SC Biberbach) vor Viktoria Haberer (TSV Aichach) und Anna Müller (TSV Kühbach). In der Königsklasse, der Bezirksliga/Bayernliga, meldeten sich zehn Teilnehmerinnen an. Hart umkämpfte Ballwechsel und enge Partien wurden hier im Modus Jeder-gegen-Jeden geboten. Am Ende gewann Nicole Bissinger (FC Mertingen) vor Jasmin Welzel (TSV Kühbach) und Annika Koppold (TSV Aichach).

Die zum ersten Mal durchgeführte Kategorie der Ü18 wurde ebenfalls im Modus Jeder-gegen-Jeden ausgespielt. Hier holte sich Karin Blaschka (MTV Pfaffenhofen) den Titel vor Teresa Königsberger und Sophia Hartung (beide TSV Aichach). (bdra)

Themen Folgen