18:34 Uhr

Manfred Szierbeck bleibt an in Aichach Bord – vorerst Lokalsport

Zumindest bis Saisonende ist ein Trainerwechsel bei den TSV-Männern kein Thema. Bei den Frauen fungiert diesmal Thomas Wonnenberg als Chef.

Von Johann Eibl

Am Samstag endet für die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach nicht nur die Vorrunde in ihren Bezirksoberligen. Wenn die Frauen um 17.15 Uhr den TSV Wertingen begrüßen und die Männer zwei Stunden später den TSV Göggingen, dann stellt das auch das Jahresfinale 2018 da. Rein sportlich betrachtet, enden die Parallelen hier. Denn während die Frauen ihre Chance auf eine Rückkehr in die Landesliga wahren wollen, droht den Männern der Absturz in die Bezirksliga.

Männer Aufgrund der überdeutlich ausgeprägten Talfahrt fanden in dieser Woche viele Gespräche statt. Manfred Szierbeck, der Trainer, traf sich mit Abteilungsleiterin Tini Wonnenberg sowie mit Wolfgang Sumperl. Dabei gewann er den Eindruck: „Die Abteilungsleitung vertraut mir zu 100 Prozent.“ Daher steht nun seinen Angaben zufolge auch zweifelsfrei fest, dass er zumindest bis zum Ende der Saison in diesem Amt bleiben wird. Dazu kommt, dass Thomas Bauer als Kapitän der Mannschaft Szierbeck versichert hat, dass auch das Team voll hinter ihm steht. Die jungen Leute im Kader befänden sich derzeit in einer Situation, die sie noch nicht kennen, aus der sie aber viel lernen könnten. Zunächst freilich gilt es, im Abstiegskampf zu bestehen.

Enttäuschende Hinrunde

Um die Defizite zu beheben, wird die mehrwöchige WM-Pause im Januar als intensive Vorbereitung auf die Rückrunde genutzt. Und es ist daran gedacht, verstärkt auf das Team II zu schauen, ob man von dieser Seite her personelle Verstärkung erhalten könnte. Szierbeck spricht von „ein, zwei, drei Kandidaten, die uns weiterhelfen könnten“. Auch gegen Göggingen gilt es wieder, Stammspieler zu ersetzen. Timon Stubner fehlt einmal mehr, weil er als Polizist gefordert ist. Und Philipp Dachser ist ebenfalls nicht da, weil bei Audi am Samstag die Bänder umgestellt werden. Da muss der Aichacher Rückraumspieler vor Ort sein.

Dennoch ist Manfred Szierbeck bestrebt, die so enttäuschend verlaufene Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen: „Auch wenn Weihnachten ist, wir haben nichts zu verschenken.“ Johannes Euba und Johannes Treffler werden dem Aichacher Aufgebot wieder angehören. Und bei Olli Huber hofft der Coach, „dass der wieder auf die Zähne beißt“. Was bei einem zweifach gebrochenen Nasenbein sicher nicht leicht fallen wird. Göggingen hat bislang nur dreimal verloren, zu Beginn gleich gegen Schwabmünchen und Gundelfingen, die beiden Riesen in der BOL, zuletzt eher überraschend gegen Kissing.

Frauen Lena Kretzschmar (52 Tore), Annika Petersen, Karoline Sailer und Verena Scherer (je 32): Nicht zuletzt auf dieses Quartett des TSV Wertingen müssen die Handballerinnen des TSV Aichach achten, soll ihre bislang reine Heimweste makellos bleiben. Die Gäste stehen mit 14:6 Punkten auf dem dritten Platz mehr als ordentlich dar. Im Schnitt kassieren sie pro Partie exakt 20 Treffer, bringen aber selber den Ball 24 mal im Kasten des Gegners unter.

Am Samstag wird für das Aichacher Team Thomas Wonnenberg zuständig sein, nachdem sich Martin Fischer in Urlaub verabschiedet hat. Personell wird es kaum Veränderungen geben. Johanna Fackler hat diesmal keine Zeit. Dafür steht Annika Weise im Kader. „Wir müssen aufpassen. Ich hoffe, dass wir das konzentriert durchziehen“, sagt Wonnenberg. Danach stehen wochenlang keine Punktspiele mehr an. So ganz mit dem Training wird man nicht aussetzen, die eine oder andere Einheit aber dürfte entfallen. Damit das Team nicht ganz aus dem Rhythmus kommt, hat sich Martin Fischer bereits Gedanken darüber gemacht, ob man im Januar ein Testspiel bestreitet.

Themen Folgen