vor 50 Min.

Manni Bender feiert Traumeinstand mit Pipinsried Lokalsport

FCP gewinnt mit dem Ex-Profi beim FC Augsburg II. Ein Stürmer macht den Sieg perfekt.

Die Verpflichtung von Manfred Bender als gleichberechtigtem Coach neben Spielertrainer Fabian Hürzeler hat sich für den FC Pipinsried bereits ausgezahlt.

In Spiel eins unter der Regie des Ex-Profis feierte man vor 313 Zuschauern einen wichtigen 2:1-Auswärtserfolg beim FC Augsburg II. Matchwinner war Oliver Wargalla, der sein Team mit zwei Treffern auf die Siegerstraße brachte. Allerdings hätte dieses Duell einen ganz anderen Verlauf nehmen können, hätte Artur Mergel in der siebten Minute einen Handelfmeter zugunsten der Heimelf verwandelt. Doch er scheiterte an FCP-Schlussmann Thomas Reichlmayr. Auch danach hatte der FCA die Partie ganz gut im Griff, doch dann schlug Wargalla zum ersten Mal zu und brachte die Gäste per Kopfball nach einer Ecke überraschend in Führung. Jedoch hatten die Gastgeber postwendend die richtige Antwort, genauer gesagt legten sich die Pipinsrieder selbst ein Ei ins Nest zum 1:1 (24.). Trotz des Ausgleichs fand die Truppe aus dem Dachauer Hinterhand nun besser ins Match und belohnte sich: wieder war Wargalla zur Stelle und staubte nach einem Rabihic-Schuss ab. Auch nach dem Seitenwechsel bekamen die Fuggerstädter den FC-Angreifer nicht in den Griff, in der 55. Minute nagelte Wargalla den Ball an den Querbalken.

In der Folge versuchte der FCA mehr Druck aufzubauen, aber Pipinsried konnte mit Kontern Nadelstiche setzen. Das Defensiv-Bollwerk hielt, auch wenn man nach der Roten Karte für Özgür Sütlü wegen grobem Foulspiel noch einmal zittern musste. (fupa)

FC Pipinsried Reichlmayr, Berger, Kammergruber, Hürzeler, Wargalla (84. Burkhard), Rabihic, Cekic (67. Knecht), Schuster, Achatz, Sütlü, Grassow (62. Denz)

Tore 0:1 Wargalla (21.), 1:1 Eigentor (23.) 1:2 Wargalla (44.) Rote Karte Sütlü (Pipinsried/90.+1) Zuschauer 313

