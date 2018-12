vor 19 Min.

Mariusz Suszko heuert in Karlshuld an Lokalsport

Ex-Pöttmeser in der Rückrunde beim Kreisklassisten.

Von Roland Geier

Nach der Verpflichtung von Trainer Roman Artes, räumte der bisherige Übungsleiter Mariusz Suszko beim TSV Pöttmes umgehend seinen Posten und verkündete seinen sofortigen Abschied. Geplant war ursprünglich, dass der 31-Jährige bis zum Sommer beim TSV bleibt. Nun steht fest, wo es den ehemaligen Regionalligakicker hinzieht. Für die Frühjahrsrunde schließt sich Suszko dem SV Karlshuld an.

Mit dem Tabellenführer der Kreisklasse II im Raum Donau/Isar will der Münchner die Rückkehr in die Kreisliga schaffen. Derzeit haben die Mösler drei Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Anders als in Pöttmes wird Suszko in Karlshuld rein als Spieler agieren. „Mit Mariusz Suszko haben wir einen Hochkaräter für die Rückrunde verpflichten können – um unser Ziel, den Aufstieg in die Kreisliga, zu verwirklichen“, teilte der Sportliche Leiter Christian Knöferl mit. Suszko soll nach seinem einjährigen Engagement in Pöttmes nun das Mittelfeld des SVK beleben. (rolg)

