vor 59 Min.

Markus Schormair wird als Bayerischer Meister geehrt Lokalsport

Aichacher Nachwuchsfahrer wird auf Motorsportgala in München ausgezeichnet. Das hat der 19-Jährige 2019 alles geplant.

Von Sebastian Richly

Großer Erfolg für Motorradrennfahrer Markus Schormair. Der Aichacher wurde bei einer Gala in München vom ADAC Südbayern zum bayerischen Rundstreckenmeister gekürt. Der 19-Jährige konnte es kaum fassen.

Der Preis wird aber nicht ausschließlich aufgrund von sportlichen Ergebnissen vergeben, wie Schormair erklärt: „Die fahrerischen Leistungen spielen natürlich eine Rolle. Aber es geht auch darum, wie man sich abseits der Rennstrecken präsentiert. Wie fair man ist und wie man mit den Medien umgeht – so was alles. Wie man seinen Sport auch nach außen repräsentiert.“ Der Aichacher fuhr 2018 in seiner zweiten Saison im ADAC Juniorcup mit und verpasste in der Gesamtwertung knapp die Top Ten. Mittlerweile ist auch klar, dass der angehende Maschinenbauer auch 2019 in der Nachwuchsserie an den Start gehen wird. „Das steht endgültig fest. Ich habe wieder das Vertrauen bekommen und freue mich auf meine dritte Saison. Ich habe nun Planungssicherheit und kann mich voll auf meine Aufgaben konzentrieren.“ Im neuen Jahr will Schormair dann definitiv unter die Top Ten fahren. Dafür trainiert der 19-Jährige schon jetzt. Seit einigen Wochen ist er auf dem Minibike unterwegs.

Nach Weihnachten steht dann ein Trainingslager in Augsburg an. „Ich will mich unbedingt verbessern. Dafür ist es wichtig, dass ich meine Schwächen kenne. Die will ich bei den Trainingslagern herausfinden.“ Denn es steht 2020 ein weiteres Trainingslager in der Fuggerstadt an. Im April geht es ins italienische Misano zur Generalprobe, bevor die neue Saison startet.

Auf ein Rennen freut sich Schormair besonders: Der legendäre Hockenheimring ist ins Programm aufgenommen worden. „Das ist allein von der Strecke schon super und auch von der Entfernung.“

