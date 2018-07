Matthias Kagerhuber wird Nachwuchstrainer

vor 39 Min.

Der Affinger coacht künftig die bayerischen Nachwuchsathleten im Skeleton. Was den 32-Jährigen erwartet und was seine Vergangenheit als Leichtathlet damit zu tun hat.

Von Sebastian Richly

Wenn Matthias Kagerhuber über den größten Erfolg seiner Karriere spricht, wirkt der gelernte Schreiner plötzlich aufgeregt, ja fast nervös. 2017 holte der Affinger im Viererbob als Anschieber von Pilot Johannes Lochner den Weltmeistertitel in seiner Wahlheimat Berchtesgaden. Nun hat der 32-Jährige seine Laufbahn als aktiver Bobsportler beendet, auch wenn Kagerhuber offiziell noch zum deutschen Nationalkader gehört: „Theoretisch könnte ich weiter trainieren und versuchen, in den Weltcup zu kommen. Für mich ist das Bobfahren aber vorbei.“ Jetzt beginnt für ihn ein neues Kapitel.

Denn der Affinger steigt ins Trainergeschäft ein. Schon nach den Olympischen Spielen im Februar, für die Kagerhuber nicht nominiert worden war, liebäugelte der 32-Jährige mit einem Posten als Coach. Nun ist der Inhaber der C-Lizenz fündig geworden. Langfristig soll der Affinger als Cheftrainer den bayerischen Nachwuchs leiten. Allerdings nicht bei den Bobfahrern, sondern beim Skeleton. Seit zwei Monaten gehört der 32-Jährige zum Trainerstab des Nachwuchses. „Ich habe die Möglichkeit bekommen, in den Job des Trainers reinzuschnuppern. Das reizt mich sehr und war schon länger mein Ziel. Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat.“ Dass er mit dem Skeleton seine bobfahrerischen Wurzeln verlässt, sieht Kagerhuber sogar positiv. „Hier zählen die sprinterischen und koordinativen Fähigkeiten noch mehr als beim Bobsport und weniger die reine Kraft. Das kommt mir als Leichtathleten eigentlich noch mehr entgegen. So kann ich noch mehr meine Kontakte und Erfahrungen einbringen.“ Andererseits muss sich Kagerhuber auch umstellen. „Ich werde mir jetzt viel technisches Wissen aneignen, denn zusammen mit den Athleten bereiten die Trainer die Schlitten vor.“

Das erwartet Matthias Kagerhuber als Landestrainer

Die Karriere als Bobfahrer ist für Kagerhuber vorbei. Im Februar saß er letztmals in einem Schlitten. Untätig war der 32-Jährige aber nicht. Er kehrte zurück zu seinen Wurzeln und startete für die LG Aichach-Rehling bei den Leichtathletik-Landkreismeisterschaften – und das sehr erfolgreich. Im Weitsprung landete er in seiner Altersklasse auf Rang drei, im Diskus reichte es für den Vizetitel und in seiner früheren Paradedisziplin, dem Speerwurf, holte er sich sogar den Titel und qualifizierte sich für die Bayerische. An der konnte Kagerhuber aber aufgrund einer Fersenverletzung, die er sich beim Weitsprung zugezogen hatte, nicht teilnehmen. Über die Erfolge freut er sich trotz seines Weltmeistertitels. „Ich habe nach Olympia kein spezielles Bobtraining mehr gemacht, sondern ohnehin mehr Wert auf die leichtathletischen Fähigkeiten gesetzt.“ Da es die Zeit in diesem Sommer zuließ, konnte Kagerhuber wieder an einzelnen Wettkämpfen teilnehmen. „Das war die vergangenen Jahre nicht drin, weil ich dann schon wieder mit der Vorbereitung auf den Winter beschäftigt war.“ Viel Zeit zum Trainieren blieb dem 32-Jährigen aber auch in diesem Jahr nicht. „Ich habe viel im Büro gearbeitet. Beim Skeleton ist alles neu für mich und ich muss mich erst einmal einarbeiten.“ Auf Kagerhuber kommen vielfältige Aufgaben zu: Strecken und Unterkünfte für den Winter organisieren sowie die Trainingspläne zusammenstellen. „Das mache ich aber derzeit noch nicht. Auf jeden Fall ist auch viel Organisatorisches dabei.“ Im Winter geht es für den Affinger und seine Schützlinge, die zwischen zehn und 19 Jahren alt sind, auf die Eisbahnen. Kagerhubers Aufgabe. „Den Nachwuchs an den deutschen Nationalkader heranführen.“

Das Speerwerfen hat der 32-Jährige im Blut. Bild: Regele

Von WM-Sieg bis Olympia-Aus: Die Karriere von Matthias Kagerhuber

Zuvor will er aber auch persönlich noch ein Erfolgserlebnis haben. Bei den schwäbischen Meisterschaften im Fünfkampf am 3. Oktober kann sich Kagerhuber für die Bayerische qualifizieren. Er freut sich besonders, da die Wettkämpfe in Aichach ausgetragen werden.

Beim Rückblick auf seine Karriere als Bobsportler stockt seine Stimme wieder kurz: „Ich bin Weltmeister, was will ich mehr. Das hätte ich mir nie erträumt.“ Auch die verpasste Olympiade macht dem gelernten Schreiner wenig aus. „Ich war enttäuscht, aber die anderen waren einfach stärker, alles okay.“ Im Gegenteil – Kagerhuber drückte seinen Kameraden die Daumen und spendete nach der verpassten Medaille Trost. Jetzt aber beginnt ein neues Kapitel.

