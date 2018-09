Mauerbach hat die Lufthoheit

vor 34 Min.

SG schlägt im Derby den TSV Sielenbach mit 2:1. Aufsteiger feiern Kantersiege.

Die SG Mauerbach entscheidet das Derby in der A-Klasse gegen Sielenbach für sich. Obergriesbach siegt unbeeindruckt weiter.

Aindling II – Pöttmes II 7:1

Förmlich an die Wand gespielt wurde die zweite Garnitur des TSV Pöttmes. Entsprechend zufrieden zeigte sich Aindlings Coach Thomas Grammer: „Das waren alles schön heraus gespielte Treffer.“ Die harmlosen Gäste verkürzten durch Ücker auf 1:6.

Tore 1:0 Kraus (5.), 2:0 Gradl (15.), 3:0 Herb (23.), 4:0 Kurz (40.), 5:0 Gradl (43.), 6:0 Kurz (59.), 6:1 Ücker (67.), 7:1 Ettinger (88.) Zuschauer 60.

Mauerbach – Sielenbach 2:1

In einer sehr kampfbetonten Partie setzte sich die Sportgemeinschaft knapp gegen Sielenbach durch. Der Gast zeigte sich verbessert und bemüht, aber Mauerbach war ständig die aktivere Mannschaft. Nach einer Flanke von Manuel Mair jagte Torjäger Marco Fürst den Ball volley unter die Latte. Spielertrainer Lukas Meisetschläger versenkte einen Freistoß aus 18 Metern zum Ausgleich. Am Ende wurde erneut Marco Fürst freigespielt und der Siegtreffer war perfekt.

Tore 1.0 Fürst (29.), 1:1 Meisetschläger (52.), 2:1 Fürst (81.) Zuschauer 80.

Schrobenh. – Obergriesbach 1:5

Bis zum Seitenwechsel forderte die Heimelf den Aufsteiger. Den Führungstreffer von Top-Torjäger Sebastian Kinzel glich Samil Bahran aus. Sascha Huber brachte den Gast erneut in Führung. Als Johannes Fischer im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Kinzel den Strafstoß zum 3:1. Damit war der Widerstand der Heimelf gebrochen. Kinzel und Fabian Ostermaier stellten den Endstand her.

Tore 0:1 Kinzel (19.), 1:1 Bahran (23.), 1:2 Huber (36.), 1:3 Kinzel (48.), 1:4 Kinzel (73.), 1:5 Ostermaier (85.) Zuschauer 100.

FC Laimering – SV Hörzhausen 2:1

Von einem schmeichelhaften Heimerfolg sprach FCL-Vorstand Hans Dichl: „Wir müssen uns bei unserem Schlussmann Robert Schmidberger bedanken, der den Sieg festhielt.“ Die Führung der Heimelf erzielte Michael Stadlmaier mit einem Distanzschuss. Spielertrainer Alexander Gazdag gelang nach einem Sololauf der 1:1-Ausgleich. Auf Spielertrainer Thomas Nöbel war Verlass. Zwölf Minute vor dem Abpfiff gelang ihm der Siegtreffer zum 2:1-Endstand.

Tore 1:0 Stadlmaier (19.), 1:1 Gazdag (43.), 2:1 Nöbel (79.) Zuschauer 80.

TSV Hollenbach II – Dasing II 1:1

Es lief bereits die Nachspielzeit und Hollenbach setzte erneut zum Sturm auf das Gehäuse der Gäste an. Ein Flankenball von Michael Fischer landete bei Martin Aechter und der beförderte ihn zum Ausgleich ins Dasinger Tor. Der Gast lieferte eine sehr ordentliche Leistung ab und stand in der Defensive sehr aufmerksam. Die ersten Chancen hatten die Dasinger, als Djilli Guey allein auf Torhüter Manuel Müller zusteuerte; der Abschluss war aber zu schwach. Nach dem Wechsel krönte Djilli Gueye sein Solo mit dem Führungstreffer der Gäste und stellte damit den Spielverlauf auf den Kopf. Die Hollenbacher „Zweite“ konnte sich erst in der Schlussminute belohnen. (r.r.)

Tore 0:1 Gueye (57.), 1:1 Aechter (90.) Zuschauer 60.

