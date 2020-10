vor 36 Min.

Medaillenregen

Aichacher überzeugen bei den Bezirksmeisterschaften

Bei den Bezirksmeisterschaften über 800 Meter und 5000 Meter hat der LC Aichach im heimischen Josef-Bestler-Stadion reihenweise Medaillen gesammelt.

Besonders Jakob Schmaus machte auf sich aufmerksam: Er wurde mit sehr guten 16:41,93 Minuten über 5000 Meter nicht nur U18-Meister, sondern war damit auch zweitschnellster Schwabe im Gesamtklassement. Michael Sassnink überquerte sieben Zehntel Sekunden nach Schmaus die Ziellinie: Mit 16:42,63 Minuten wurde er Vizebezirksmeister der Männer. Allerdings hatte Sassnink zu diesem Zeitpunkt schon ein Zehn-Kilometer-Rennen in den Beinen: Er war mit Ehefrau Hannah schon am Vormittag in Ebershausen an den Start gegangen. Dort wurde Michael Sassnink mit 34:43 Minuten 13. im Gesamtklassement. Hannah Sassnink wurde mit 40:41 Minuten Dritte.

Bei den Bezirksmeisterschaften in Aichach wurde Agnes Mayr (LC Aichach) Dritte in 20:33,27 Minuten, es war ebenfalls schon ihr zweites Rennen bei der Veranstaltung, die die LG Aichach-Rehling organisiert hatte. Gerade einmal 45 Minuten zuvor war die Mauerbacherin über 800 Meter auf Titeljagd gegangen. Mayr beschreibt den Lauf „als taktisches Rennen“ – wegen des böigen Winds und des Regens wollte keine der Mittelstreckenspezialistinnen ihr Glück von der Spitze aus suchen. Mayr gleichfalls nicht. Sie griff erst kurz vor der letzten Kurve an, ging von Position fünf auf Position eins. Bis wenige Meter vor dem Ziel sah die 32-Jährige wie die Siegerin aus, doch dann wurde sie noch abgefangen. Agnes Mayr ist mit 2:30,68 Minuten dennoch schwäbische Bezirksmeisterin, denn Bauer ist Mitglied beim oberpfälzischen SCW Regensburg. „Allmählich werde ich zu alt für diese schnellen Rennen“, sagte Mayr hinterher. Wie viele Leichtathleten hat sie heuer vor allem lange Konditionsläufe und kaum harte Tempoeinheiten absolviert.

Silber bei den Männern über 800 Meter ging an einen weiteren LCA-Athleten: Christian Nafe holte sich die Vizemeisterschaft in 2:30,50 Minuten. (hokr)

