Meilenstein: In Aichach gibt es ab Mittwoch Hilfe für psychisch Kranke

Plus Am Mittwoch eröffnet die Psychiatrische Institutsambulanz im Altbau des Aichacher Krankenhauses. Warum es keinen Automatismus für eine Tagesklinik gibt.

Von Christian Lichtenstern

Seit Jahrzehnten kämpft der Landkreis für eine Anlaufstelle zur Behandlung von psychisch kranken Menschen in Aichach. Das erste Ziel ist erreicht: Am Mittwoch nächster Woche eröffnet eine Psychiatrische Institutsambulanz (Pia) im Altbau des Krankenhauses. Für Landrat Klaus Metzger ist das ein „Meilenstein“. Für Georg Schalk, Pressesprecher der Bezirkskliniken Schwaben, wird damit ein „weißer Fleck“ im Wittelsbacher Land geschlossen. An vier Vormittagen in der Woche (siehe Infoartikel) kann dort in den Räumen der KVB-Bereitschaftspraxis Menschen mit seelischen Erkrankungen geholfen werden. Die ambulante Versorgung in der Pia soll Wartezeiten deutlich verkürzen und als niederschwelliges Angebot vor Ort auch die weiten Anfahrtswege zu anderen Einrichtungen der Bezirkskliniken verkürzen. Patienten aus der Region Aichach werden nämlich laut festgelegter Aufteilung an den Bezirkskrankenhäusern, vor allem in Günzburg und auch in Augsburg behandelt.

Hilfe für psychisch Kranke: Wie sieht es mit einer Tagesklinik aus? Zweites Ziel der Kreispolitik ist eine psychiatrische Tagesklinik in Aichach. Wie berichtet, hat der bayerische Krankenhausplanungsausschusses dafür Ende November grundsätzlich den Weg frei gemacht. Für Schalk ist die Tagesklinik aber „noch Zukunftsmusik“ und es gebe auch keinen Automatismus, dass diese Einrichtung mit 24 Betten kommt. Zunächst müsse die Ambulanz anlaufen und auch gut angenommen werden. Wenn der Bedarf in der Region nicht da sei, dann werde auch keine Tagesklinik kommen, sagt Schalk. Auch die Pia müsse sich nämlich gegenfinanzieren. Die Bezirkskliniken sind ein Kommunalunternehmen des Bezirks Schwaben und für die Versorgung der psychisch Kranken im ganzen Regierungsbezirk zuständig. Das ist vergleichbar mit den Kliniken an der Paar, die ein Eigenbetrieb des Landkreises. Der muss dann auch bei einer wirtschaftlichen Schieflage wie derzeit zweistellige Millionendefizite ausgleichen. Dass es den Bedarf für so eine Tagesklinik in Aichach gibt, steht für Kreispolitiker, Landrat oder den Verein „Kennen und Verstehen“ außer Frage. Der wurde 997 von der damaligen SPD-Bezirksrätin Margit Blaha gegründet und setzt sich seitdem für eine Verbesserung der psychiatrischen Versorgung im Landkreis ein. Konkrete Zahlen für das Wittelsbacher gibt es zwar nicht, aber laut Schalk werden 76000 Menschen im Jahr in Einrichtungen der Bezirkskliniken behandelt. 25000 davon stationär und über 50000 ambulant wie ab Mittwoch, 8. Januar, in der Psychiatrischen Institutsambulanz Aichach. Aichach: Wann hat die Psychiatrische Ambulanz geöffnet? Das ist dann die 15. Pia in ganz Bayern. Sie startet nach Angaben von Sprecher Georg Schalk als eigenständige Einheit mit vier Mitarbeitern (Arzt, zwei Pflegekräfte, Sekretariat) und hat an zwölf Stunden in der Woche geöffnet. Später soll noch ein Sozialpädagoge dazukommen. Bei einem größeren Bedarf ist eine Ausweitung der Öffnungszeiten möglich. Die Bezirkskliniken hätten die Ambulanz schon „viel früher“ geöffnet, doch das sei an rechtlichen Schwierigkeiten gescheitert. Dabei geht es um Einwände von niedergelassenen Ärzten gegen solche Anlaufstellen. Auch wenn die Tagesklinik in Aichach, die von den Bezirkskliniken betrieben würde, noch nicht auf der Tagesordnung steht, ist für Schalk klar, wohin sie kommt, wenn sie kommt: „Nur als Aufstockung auf dem Neubau.“ Thomas Düll, Vorstand der Bezirkskliniken, legt nämlich größten Wert darauf, dass klinische und psychiatrische Patienten den gleichen Eingang haben. Das sei bei allen Einrichtungen der Bezirkskliniken so. Für Schalk ist das keine organisatorische, sondern eine grundsätzliche Frage: „Ob jemand eine Blinddarmoperation hat oder ein psychisches Problem – beide Menschen sind krank.“

