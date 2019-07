18.07.2019

Meisterfeiern auf der roten Asche

In der Bezirksklasse 2 waren die Junioren 18/2 des TC Aichach (von links) Tim Selig, Kilian Schmidl, Paul Davideit und Fritz Clauss am Start. Trotz mancher vielversprechenden Leistung erreichte das Team nur Platz sieben.

Gleich mehrere Kreisteams machen am abschließenden Spieltag den Titel klar. Auf der anderen Seite gibt es auch einige Absteiger

BC Adelzhausen

I Durch drei gewonnene Einzel durch Sabine Overthun, Simone Rabl und Claudia Sedlmeyr hielt der BCA gegen Tabellenführer Wertingen gut mit. Alle drei Doppel gingen aber verloren, wodurch am Ende eine Niederlage stand. In der Tabelle landete der BCA auf Rang drei. (AN)

Bambini BCA – TAS Augsburg 6:0

Punkte Kettner Louis, Andreschewski Maximilian, Kanzler Jonas, Greppmeir Simon, Viki Andreschewski/M. Andreschewski, Felix Madjari/Kettner (Die BCA-Bambini sind Meister)

Mädchen 14 Inchenhofen – BCA 3:3

Punkte Eva Pfaffenzeller, Katja Steinhart, Steinhart/Amelie Kellner

Knaben 14 BCA – Untermeitingen 5:1

Punkte Jacob Greppmeir, Sebastian Kern, Tobias Wörle, Greppmeir/Kern, Setzmüller/Wörle

TC Aichach

55 Abschied nehmen müssen die Herren 55 aus der Bayernliga. Auch im letzten Match gegen den TC Großhesselohe gab es keinen Sieg. Walter Schenkl (13:15) und Hans Selig (5:10) verloren jeweils im Matchtiebreak, während Rudi Ostermayr die gleiche Disziplin (10:5) für sich entscheiden konnte. Bernd Burkhart und auch Harald Greifenegger mussten nach vielversprechendem Beginn verletzungsbedingt passen. Wegen der schlechten Wetterverhältnisse wurden die Doppel nicht mehr gespielt – so hieß es am Ende 7:2 für Großhesselohe.

40 Ebenfalls auf die Doppel verzichten mussten die Herren 40 in der Bezirksklasse 2 gegen den TC Huisheim. Alois Kaupp, Michael Kühnruß, Vincento Scalisi, Reinhold Brosi, Paul Schmid und Richard Baumann verloren am Ende mit 1:8, 0:6. Die Niederlage bedeutet den vorletzten Platz und wohl auch den Abstieg.

65 Stark spielte der TCA in der Bezirksklasse 1 gegen den TC Merching. Durch ein souveränes 6:0 durch Helmut Burghart, Federico von Beck-Peccoz, Willi Artner, Winfrid Haselberger und Peter Hermannstädter sicherte sich der TCA die Vizemeisterschaft.

Ohne drei Stammspieler traten die Herren I gegen den TSV Welden an. Insgesamt wurden vier Begegnungen im Matchtiebreak entschieden. Andi Tischner (10:6) gewann, während Maxi Kühnruß (10:12), Sebastian Kühnruß (6:10) und das Doppel Tom May/Max Kühnruß (7:10) verloren. Zudem musste Patrick Hurler beim Stand von 6:2 und 3:3 aufgeben. Tom May unterlag knapp, Florian Laske holte im Einzel und mit Sebastian Kühnruß im Doppel zwei Punkte für sein Team zur 3:6-Niederlage.

Trotz des Ausfalls von drei Spielern stimmt die Leistung bei der 3:6-Niederlage beim SV Achsheim. Fritz Clauss und Leonhard Predasch siegten in den Einzeln. Valentin Maiterth/Leonhard Predasch holten noch einen Doppelpunkt für die Aichacher. Die Zweite beendet die Saison in der Kreisklasse 2 auf dem guten dritten Platz.

Zum Saisonabschluss leisteten sich die Damen I in der Bezirksklasse 2 beim SSV Höchstädt eine unnötige 4:5-Niederlage. Tini Wonnenberg, Julia Schuber und Julia Hadwiger sorgten für das 3:3. Maiterth/Schubert gewannen, Boua- lagui/Hadwiger verloren, und das dritte Doppel ging kampflos an die Gastgeberinnen, nachdem Wonnenberg nicht mehr weiterspielen konnte. (rla)

Kleinfeld 9 SG Mauerbach – TCA 10:10

Bambini 12 Oberbernbach – TCA 1:5

Punkte Joschua Dorn, Lena Kratzenberger, Veit Zott, Dorn/Moritz Diewel und Kratzenberger/Frederic-Lucien Seichter

Knaben 14 TCA – TSV Diedorf 1:5

Punkt Tim Selig

Junioren/1 Schießgraben II – TCA 3:3

Punkte Lorenz Davideit, Sebastian Kühnruß, Kühnruß/Valentin Maiterth.

Junioren 18/2 Nördlingen – TCA 5:1

Punkt Tim Selig

Junioren 18/3 TCA – TSG Hochzoll 6:0 Punkte Maxi Sixta, Tom Bauer, Ben Bauer, Manuel Diosa Steiner

TC Motzenhofen

Der Traum vom Titel wurde durch einen 5:4-Erfolg gegen den TC Buchdorf II wahr. Dominik Pitschi gewann 6:3, 6:4. Matthias Weiß hatte sein Einzel im Griff und siegte 6:3, 6:0. Jonas Mika verlor im dritten Satz. Auch bei Julian Juraske war es knapp (6:4, 7:5). Stefan Weichselbaumer und Johannes Weiß unterlagen. Voller Elan und Vorfreude ging es in die Doppel. Dominik Pitschi und Matthias Weiß siegten knapp. Gleichermaßen verlief die Partie von Jonas Mika und Stefan Weichselbaumer. Im entscheidenden Tiebreak verließ das Glück die Motzenhofener und sie verloren (6:2, 4:6, 7:10). Julian Juraske und Johannes Weiß waren zunächst chancenlos, drehten aber die Partie (0:6, 6:4, 10:12). Aufgrund der besseren Matchpunkte-Bilanz steigt der TCM in die Kreisklasse 1 auf.

In Stotzard gab es eine klare 1:5-Pleite. Paul Ernhofer lieferte ein überragendes Spiel und siegte als Einziger. (sra)

Junioren Donauwörth – TCM 5:1

Punkt Jonas Lidl

SC Oberbernbach

Unentschieden spielten die Damen gegen den SV Bayerdilling. Nach den Einzeln stand es 3:1 durch die Siege von Stefanie Schmidberger, Jana Danziger und Sandra Wächter. Um den Punkt zum Sieg kämpfte das Doppel Sandra Wächter/Beate Ullmann und unterlag im Match-Tiebreak.

Sein Auswärtsspiel beim TSV Steppach verlor der SCO mit 1:8. Nur Matthias Lesti/Tobias Schneider punkteten. (vs)

TSV Pöttmes

30 Am letzten Spieltag gab es ein 3:6 beim TC Dillingen. In den Einzeln gewannen Fritz Schmidt (6:0, 6:1) und Michael Netik (6:1, 6:1). In den Doppeln konnten nur Wegele/Schmidt punkten. Somit belegte man Platz sechs.

Mit einem deutlichen Sieg konnte man die Meisterschaft und den Aufstieg klarmachen. Im letzten Spiel musste mindestens ein 7:2-Sieg gegen den TC Schießgraben her. Tom Novy, Flo Wegele, Thomas Meyer, Vojtech Skrla und Christoph Herrmann stellten die Weichen mit ihren Siegen. Lediglich Dominik Thomay musste sich beugen. Alle drei Doppel gingen an Pöttmes zum 8:1.

Der TSV landete am Ende auf Platz zwei. Im letzten Spiel gewann man mit 5:4 gegen den TC Tagmersheim. Sebastian Both, Stefan Brandner, Johannes Brandner und Peter Zenk gewannen. Ein Punkt von Both/Brandner reichte in den Doppeln.

Für die Damen reichte es nicht zum Klassenerhalt in der Bezirksklasse 1. Im letzten Spiel verlor Pöttmes deutlich mit 0:9 gegen den TSV Bobingen. Es spielten Marina Mörmann, Manuela Schmidt, Corinna Zappe, Carina Bihlmeir, Susanne Schmidmair und Ulrike Grauvogl.

Die Damen II wurden Vorletzter. Erfreulich war aber der Erfolg zum Abschluss über den TSV Sielenbach. Julia Wegele (6:2, 7:5), Martina Breitsameter (4:6, 6:3, 11:9), Elena Dollinger 6:4, 6:4) und Katrin Thomas (6:2, 6:3) gewannen. Auch in den Doppeln konnten noch zwei Punkte zum 6:3-Sieg eingefahren werden. Deil/Dollinger und Breitsameter/Thomas gewannen.

DJK Stotzard

Zum zweiten Mal in Folge holte die Damenmannschaft die Meisterschaft. Beim letzten Punktspiel in Meitingen gab es ein 3:3. Ihre Einzel konnten Julia Lintner und Carolin Prosakiewicz im Match-Tiebreak gewinnen. Das Doppel Jennifer Braun/Carolin Prosakiewicz holte den entscheidenden Punkt und sicherte den Titel.

40 Nichts zu holen gab es gegen den SV Untermeitingen. Den Ehrenpunkt beim 1:8 holten Erika Kulper/Petra Hörmann.

Ein klarer Sieg gelang den Herren gegen Motzenhofen. Einzelsiege gab es für Jürgen Mayer, Florian Schessl und Thomas Irrgang. Beide Doppel gingen mit Jürgen Mayer/Florian Schessl und Thomas Irrgang/Franz Hosemann an die DJK Stotzard. Das Spiel wurde später wegen falscher Aufstellung mit 6:0 für Stotzard gewertet.

40 Meister wurden auch die Herren 40. Mit einem 4:2-Sieg in Kaisheim blieben sie ungeschlagen. Nach den gewonnenen Einzeln von Norbert Schessl, Peter Grabmann, Roland Braun und Thomas Irrgang stand Platz eins bereits fest.

Bambini DJK – TC Aichach 1:5

Punkt Paul Hermann

Midcourt Schrobenhausen – DJK 19:1

SV Unterschneitbach

30 Nach der 4:5-Niederlage beim FSV Inningen wird es langsam eng im Abstiegskampf. Im Einzel konnten nur Markus Kreutmayr und Martin Wagner punkten. M. und T. Wagner sowie Kreutmayr/Wedemeyer siegten außerdem.

Im Spitzenspiel gegen den TC Westendorf feierten die Damen einen 6:3-Erfolg und holten die Meisterschaft. Durch Siege von Andrea Engel, Maria-Elisabeth Pfaffenzeller, Julia Greifenegger und Marina Kienmoser ging man mit 4:2 in Führung. Engels/Pfaffenzeller und Näßl/Greifenegger machten in den Doppeln alles klar. (jgs)

Juniorinnen 18 Siebent. III – SVU 0:6

Punkte Sarah Mayer, Johanna Deißer, Hannah Koppold, Leonie Bergmüller

Mädchen 16 SVU – TC Wemding 1:5

Punkt Magdalena Huber

Knaben 14 SVU – Bobingen 6:0

Punkte Florian Huber, Jona Wolf, Henri Jakob, Nico Thoma, Huber/Thoma, Wolf/Jakob

Bambini 12 TC Wittelsbach – SVU 2:4

Punkte Max Schoder, Basti Klytta, Kilian Ostermaier, Schoder/Klytta

TC Wittelsbach

60 Die Herren 60 traten beim SSV Bobingen an. Die Einzelsiege von Horst Schiffmann (6:2, 6:1) und Claus Dinauer (4:6, 6:1, 10:7) konnten die 2:4-Niederlage nicht verhindern. Die Herren 60 schließen die Saison auf Platz fünf ab.

Mit einem 7:2-Sieg gegen die DJK Lechhausen und nur einer Saisonniederlage besiegelten die Herren ihre Vizemeisterschaft. Für die Punkte sorgten Benedikt Aigner (6:2, 6:0), Volker Schreier (6:0, 6:1), Dominik Riedl (6:4, 6:1), Daniel Riedl (6:0, 6:0) und Maxi Aigner (6:3, 6:3) sowie die Doppel Benedikt Aigner/Dominik Riedl und Volker Schreier mit Daniel Lasnig.

30 Den Ausflug in die Landesliga beendeten die Damen 30 gegen den TC Seefeld mit einer 1:8- Niederlage. Den Ehrenpunkt holte Silvia Herzberger.

Kleinfeld 9 TCW – Schrobenh. 8:12

Bambini 12 TCW – SVU 5:1

Punkte Max Kreutmayr, Julius Mayr, Tim Nagel, Emilia Senda, Nagel/Senda

Themen Folgen