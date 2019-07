19.07.2019

Mering und Ehekirchen punkten

Simon Schmaus erzielte per Freistoß den 1:1-Ausgleich. Am Ende holte Ehekirchen einen Punkt.

FCE kassiert, SVM erzielt spätes Tor

Aufsteiger FC Ehekirchen musste am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga Südwest einen späten Schock hinnehmen, während Mering eine Aufholjagd startet.

– Ehekirchen 2:2

Bis zur 93. Minute führte Ehekirchen beim Bayernliga-Absteiger mit 2:1, ehe man mit dem Schlusspfiff noch den Gegentreffer zum 2:2-Endstand hinnehmen musste. Die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann hielten sich perfekt an die Vorgaben ihres Coaches. Es dauerte bis zur 38. Minute, ehe der Bayernliga-Absteiger aus Sonthofen sein erstes Ausrufezeichen in der Offensive setzte: Ein gefährlicher Schuss von Kevin Haug fand jedoch nicht sein Ziel. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff erzielte Sonthofens Gregor Mürkl das 1:0 (44.). Simon Schmaus sorgte per Freistoß für den Ausgleich (68.). Der mittlerweile eingewechselte Ex-Spielercoach Michael Panknin bediente mustergültig Nico Ledl. Dessen Hereingabe veredelte Matthias Rutkowski zur 2:1-Führung (77.). Panknin sah nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung eine umstrittene Gelb-Rote Karte (81.). Ehekirchen musste somit fortan in Unterzahl agieren und tat dies bis zur 93. Minute glänzend. Erst ein abgefälschter Schuss von Sam Buchmann rettete Sonthofen. (AN)

Fast wäre der Heimauftakt gewaltig in die Hosen gegangen. Denn der SVM lag bis zur 68. Minute mit 0:3 zurück und das, obwohl die Heimelf ab der 43. Minute in Überzahl agierte. Der Partenkirchner Moritz Müller musste nach Gelb-Rot vom Platz. Startschuss für die Aufholjagd war ein Strich von Noah Kusterer, der aus 35 Metern die Kugel ins linke Kreuzeck hämmerte. Vier Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit hämmert Manuel Utz den Ball zum 2:3-Anschlusstreffer unter die Latte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es dann Torjäger Markus Gärtner, der einen Freistoß aus 20 Metern in zentraler Position zum 3:3-Ausgleich ins rechte Eck zwirbelte und den kompletten Fehlstart verhinderte. (joda)

Themen Folgen