vor 24 Min.

Mikael Golling ist Sportler des Monats Lokalsport

Ringer des TSV Aichach setzt sich gegen Tischtennisspielerin Polina Sandratska und Boxer Jonas Ignac durch.

Eine ziemlich enge Kiste war die Abstimmung zum AN-Sportler des Monats für März und April. Am Ende setzte sich der Aichacher Ringer Mikael Golling mit knappem Vorsprung gegen die Tischtennisspielerin Polina Sandratska und den Boxer Jonas Ignac durch.

Schon bei dem Zwischenstand am Montag lag der Aichacher vorne. Aktuell genießt Golling im Urlaub in der Türkei die Sonnenseite des Lebens, weshalb er gestern für Glückwünsche leider nicht erreichbar war. Sein Trainer vom TSV Aichach, Oguz Özdemir, ist sich aber sicher, dass sich der Zwölfjährige wahnsinnig über die Auszeichnung freut. „Wow, das ist ja super. Herzlichen Glückwunsch“, war Özdemirs erste Reaktion am Telefon. Sein Schützling hatte im April gleich bei seiner ersten deutschen Meisterschaft den Titel geholt. Golling besiegte bei den Wettkämpfen in Nordrhein-Westfalen seine älteren Gegner in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm.

Mit 41 Prozent der Gesamtstimmen setzte sich Golling nun auch bei der Abstimmung zum AN-Sportler des Monats durch. Gefolgt von Sandratska mit 30 Prozent und Ignac mit 29 Prozent. Vor allem bei der Onlineabstimmung sahnte Golling ab und kam auf über 858 Stimmen. Bei den SMS-Stimmen hingegen lag Sandratska vorn. 47 Prozent sicherte sich die Tischtennisspielerin, die mit dem Pöttmeser Mädchenteam den Aufstieg in die 2. Bezirksliga schaffte. Doch auch Ignac hatte in einer Kategorie die Nase vorn: Per Telefon stimmten 65 Prozent für den Boxer ab, der bei den schwäbischen Meisterschaften in der Paarstadt den Titel in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm gewann.

Durch den Sieg bei der Abstimmung für die Monate März und April ist Mikael Golling nach Iva Vlahinic (Januar) und Wolfgang Fritz (Februar) als dritter Sportler für die Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2018 nominiert. (lot)

Themen Folgen