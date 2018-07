Mit Eleganz unter Deutschlands Beste

vor 17 Min.

Im Einzel- und Gruppenwettkampf im hessischen Höchst halten die Friedbergerinnen beim Deutschland Cup mit. Warum es für den Pokalgewinn nicht reicht.

Von Werner Miller

Nach dem Gewinn des Deutschland Cups im DTB Dance der Kleingruppen hieß es für die Friedberger Gymnastinnen auf zum nächsten Deutschland Cup. Dieses Mal traten sie im Einzel- und Gruppenwettkampf an. Dabei waren mit den Handgeräten Band, Ball und Keule die K-Übungen in drei verschiedenen Altersklassen zu absolvieren.

Der DTB vergab als Veranstalter den Deutschland Cup nach Höchst, eine 10000 Einwohner zählende Gemeinde im südhessischen Odenwaldkreis. Der TSV 1875 war Ausrichter dieser Veranstaltung. Hier zeigte sich, dass den zahlreichen Teilnehmern aus Friedberg doch einiges abverlangt wurde, um in die Spitze von Deutschlands Besten zu stoßen.

Wie konzentriert Elisabeth Schulmann in der Altersklasse K8 ihre solide und ausdrucksstark geturnten K-Übungen mit Band und Keule auf die Matte brachte, bewies ihr elfter Platz unter 26. Gymnastinnen. In der Bandeinzelwertung war es sogar der neunte Rang. Weniger erfolgreich verlief der Tag für Norina Schmauz in der K9. Der Nervosität geschuldet kamen doch einige Fehler zustande, sodass es am Ende nur zum 26. Platz reichte.

Zwei Aichacherinnen mischen mit

In ausgezeichneter Tagesform befand sich dagegen Simone Isopp. Sie brachte mit ihrer langjährigen Erfahrung und nicht nachlassender Willenskraft ihre K-Übungen der Altersklasse K10 fast fehlerfrei zu Ende. Dabei toppte sie ihr Ergebnis vom Vorjahr um einige Plätze. Diese Leistung bedeutete für sie den sechsten Rang. In der Band- und Balleinzelwertung erreichte sie sogar jeweils den vierten Platz unter den 16 besten Gymnastinnen Deutschlands.

Am Tag darauf stand dann der Wettkampf der Gymnastik K-Gruppe auf dem Programm. Hier mussten Elisabeth Schulmann und Norina Schmauz zusammen mit Elena Enderle, Carina und Nicole Eberlein noch mal an den Start. Bei ihrem ersten Deutschland Auftritt in der Altersklasse zwölf bis 15 Jahre erzielten die fünf Mädchen immerhin den fünften Platz unter sieben angetretenen Gruppen. Auch die beiden Aichacher Schwestern Nicole und Carina Eberlein zeigte eine gute Leistung.

Auch wenn an beiden Tagen ein Pokalgewinn auf deutscher Ebene in dieser Form noch nicht im Bereich des Möglichen lag, reiht sich dieser Wettkampf aus Sicht des TSV Friedberg in die Erfolgsserie der vergangenen Wochen ein.

