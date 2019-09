vor 38 Min.

Mit neuem Trainer: Schafft Rehling die Wende?

Nach der Entlassung von Marco Baur und Stefan Bussay soll mit Thomas Schmid in Tandern der Knoten platzen. In Tandern wird es für den Absteiger aber nicht gerade einfach.

Die Kreisklasse Aichach hat ihre erste Trainerentlassung. Die 0:2-Heimpleite gegen den FC Affing II war zu viel. Abteilungsleiter Manuel Rauscher hat die Reißleine gezogen und das Spielertrainerduo Stefan Bussay und Marco Baur von ihrem Amt enthoben (wir berichteten).

Mit Interimscoach Thomas Schmid soll nun die dringend erforderliche Trendwende eingeleitet werden. Der 35-Jährige war schon einmal als Spielertrainer in Rehling vor über fünf Jahren aktiv. „Wir müssen das Ruder endlich drehen und unsere sportliche Talfahrt beenden “ so Rauscher, der sich bis zur Winterpause nach einen adäquaten Coach umsehen möchte. Die bevorstehende Aufgabe in Tandern wird für die Rehlinger am Sonntag alles andere als angenehm, denn der Aufsteiger verfügt über eine sehr offensivstarke Abteilung. Deshalb hofft Rauscher auch, „dass uns Baur und Bussay als Spieler erhalten bleiben“. Ein entsprechendes Angebot hat er beiden unterbreitet.

Affing II will nach erstem Dreier nachlegen

Die Negativserie hat unterdessen die zweite Garnitur des Bezirksligisten FC Affing am letzten Wochenende beendet. Kurioserweise beim TSV Rehling. Dort feierte die Elf um Coach Viktor Hofecker mit einem 2:0-Erfolg den ersten Sieg. „Der war verdammt wichtig“ schnaufte Hofecker kräftig durch. Der routinierte Coach weiß genau, wie wichtig ein Erfolgserlebnis für seine junge Truppe ist. „Die Aufgaben werden nicht einfacher“ so der Ungar, „aber wir können auf diesen Erfolg aufbauen.“ Zum Heimspiel am Sonntag erwartet man aber mit dem FC Gundelsdorf einen schweren Brocken. Die Schmalzl-Elf hat nach mäßigem Auftakt Fahrt aufgenommen. Zuletzt drehte man einen 0:2-Rückstand gegen den FC Stätzling II und fügte der Jauernig-Elf mit 3:2 die erste Niederlage zu. „Das wird keine leichte Heimaufgabe, aber wir wollen da weitermachen, wo wir zuletzt positiv aufgehört haben“ erhofft sich Viktor Hofecker, „dass meine Elf durch den Sieg eine breite Brust hat“. Er sieht den Erfolg natürlich positiv, „und wir spielen Zuhause, da werden wir alles geben, um weiter zu punkten“, verspricht er den Gästen einen unangenehmen Tanz.

Beim FC Stätzling II ist der TSV Inchenhofen gefordert. Die Heilgemeir-Elf lieferte beim 4:1 am vergangenen Wochenende gegen Oberbernbach eine starke Vorstellung ab und will nun beim gestrauchelten Spitzenreiter nachsetzen. Nach der ersten Saisonniederlage (0:1 beim BC Aresing) strebt man beim Aufsteiger SF Bachern gegen die DJK Stotzard wieder die Erfolgsspur an. Dabei stehen sich Jungtrainer Michael Guggumos und Trainerfuchs Frank Lasnig gegenüber. Der 50-Jährige haderte zuletzt beim 0:2 in Tandern mit der Durchschlagskraft seiner Truppe. (r.r)

Themen folgen