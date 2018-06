Mit oder ohne Manuel Neuer zur WM nach Russland?

vor 59 Min.

Joachim Löw hat Manuel Neuer trotz einer langen Verletzungspause für den vorläufigen WM-Kader nominiert. Wir haben Torhüter aus dem Landkreis dazu befragt.

Von Christoph Lotter

Wer steht bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland für die Nationalmannschaft im Tor? Bundestrainer Joachim Löw nominierte Marc-André ter Stegen, Bernd Leno, Kevin Trapp und Manuel Neuer für den vorläufigen Kader. Letzterer war lange Zeit verletzt und hat in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel bestritten. Dennoch genießt er scheinbar das Vertrauen des Trainers. Heute Abend wird er beim Testspiel gegen Österreich zwischen den Pfosten stehen. Aber: Ist der Welttorhüter tatsächlich die richtige Wahl für die WM? Die AN haben mit Torhütern aus dem Landkreis darüber gesprochen.

Thomas Geisler, ehemaliger Torhüter TSV Aindling: „Manuel Neuer ist und bleibt die bestmögliche Lösung für die Nationalmannschaft. Er hat einfach eine ganz andere Ausstrahlung als die anderen Keeper. Allein schon für die Gegner macht das einen großen Unterschied, der Respekt vor dem Welttorhüter ist enorm. Wenn er halbwegs fit ist, muss er spielen. Es war zwar zuletzt in den Sternen gestanden, ob er fit genug ist, aber was man in den letzten Tagen so gelesen hat, sieht es ja ganz gut aus. Er hat schon bei zwei Testspielen gespielt und wird auch gegen Österreich zwischen den Pfosten stehen. Ich finde, es ist absolut die richtige Entscheidung des Bundestrainers, auf Neuer zu setzen.“

Florian Hering, Torhüter SC Griesbeckerzell: „Manuel Neuer ist der beste Torwart der Welt. Trotzdem finde ich, dass er es nicht verdient hätte, bei der Weltmeisterschaft für Deutschland im Tor zu stehen, weil er ein halbes Jahr verletzt war. Und das sage ich, obwohl ich Bayern-Fan bin. Jeden anderen Torhüter, der die gleiche Verletzung hätte, würde Joachim Löw nicht einmal nominieren. Ich finde, Marc-André ter Stegen hätte es sich verdient, die Nummer eins in Russland zu sein, weil er eine sehr gute Saison beim FC Barcelona gespielt hat.“

Niklas Augart, Torhüter SV Obergriesbach: „In fittem Zustand ist Manuel Neuer der beste Torhüter der Welt. Er hat uns 2014 mit einem sensationellen Turnier zum Weltmeister gemacht und ist auch nach seiner langen Verletzungspause im Stande, dies zu wiederholen. Selbst ohne große Spielpraxis wird er auch auf diesem Niveau kaum Probleme haben, schnell wieder seinen Rhythmus zu finden. Er strahlt eine beeindruckende Ruhe auf dem Feld aus, besitzt eine fußballerische Klasse, von der so mancher Feldspieler bei diesem Turnier nur träumen kann und hat ein Standing in der Mannschaft und der gesamten Fußballwelt, welches auf seiner Position seinesgleichen sucht. Ich bin überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist, mit Neuer als Nummer eins in das Turnier zu gehen. Sollte er wider Erwarten nicht richtig fit werden, haben wir mit ter Stegen ebenfalls einen sicheren Rückhalt.“

