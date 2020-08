30.08.2020

Motorradrennfahrer Markus Schormair greift mit neuer Maschine an

Plus 2020 fährt der Aichacher keine Rennen. Warum der 21-Jährige dennoch einiges dazu gelernt hat und wie es jetzt beim Motorradrennfahrer weitergeht.

Von Sebastian Richly

Markus Schormair strahlt mit seiner neuen Rennmaschine um die Wette. Lange musste der Aichacher auf sein Motorrad warten, nun ist seine Yamaha endlich da – samt neuem Rennanzug. Eigentlich hätte das Equipment bereits Anfang März in Aichach sein sollen, durch die Coronakrise musste der 21-Jährige aber nun bis August warten. Die Saison wurde abgesagt, wodurch Schormair nun Zeit hat, sich an seine neue Maschine zu gewöhnen.

Seine erste Saison im Yamaha-R3-Nachwuchscup wird der angehende Werkzeugmechaniker erst 2021. Bereits seit einigen Monaten trainiert der Aichacher schon wieder fleißig. In Memmingen und Kaufbeuren testete der 21-Jährige auf dem Minibike. Doch auch auf den großen Rennstrecken Deutschlands war der Aichacher unterwegs – auf dem Hockenheimring und dem Sachsenring. Außerdem stand für Schormair viel Kraft- und Ausdauertraining auf dem Plan: „Ich habe nochmals ein paar Kilogramm abgenommen. Noch bin ich aber nicht am Ziel.“ Am Wochenende standen aber auch die ersten Runden mit seiner neuen Maschine auf dem Plan: „Wenn der Motor angeht, ist das Musik in meinen Ohren. Ich musste sehr lange auf die Maschine warten und kann es jetzt kaum erwarten, die ersten Runden zu drehen.“

Markus Schormair: Motorradrennfahrer im Wartestand

Die Coronapause nutzte Schormair aber nicht nur zur Verbesserung der körperlichen Fitness. „Ich habe auch mental einen Sprung nach vorne gemacht. Im Motorsport ist vieles auch Kopfsache.“ Dabei helfen dem Nachwuchsfahrer auch die Ratschläge von Vater Manfred: „Ich versuche, mich jetzt mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren und kann so auch mal etwas lockerer sein – das hilft mir.“

Ende September stehen die ersten offiziellen Tests an, ehe es in die Winterpause geht. In dieser Zeit wird es dem Aichacher nicht langweilig werden, denn im Dezember stehen seine Abschlussprüfungen an. Danach kann sich der 21-Jährige dann wieder auf seine neue Maschine konzentrieren. Voraussichtlich beginnt die neue Saison dann April oder Mai, wenn es die Corona-Pandemie zulässt. Die Vorfreude ist bei Schormair aber schon jetzt sehr groß: „Ich muss mich an die höhere Geschwindigkeit gewöhnen, aber genau darauf habe ich richtig Lust. Das ist kein Vergleich zum meiner letztjährigen KTM.“

